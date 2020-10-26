Трамп переконаний, що Вірменія та Азербайджан дотримуються перемир'я
Президент США Дональд Трамп стверджує, що Вірменія та Азербайджан дотримуються перемир'я. Хоча 26 жовтня Єреван заявив про важкі бої у Нагірному Карабасі.
За переконанням Трампа, режим припинення вогню у Нагірному Карабасі досі діє, повідомляє Інтерфакс.
До речі Ситуація в Нагірному Карабасі загострюється: Вірменія заявила про важкі бої
Що відомо про третє перемир'я між Єреваном та Баку
Вірменія та Азербайджан домовились про перемир'я 25 жовтня у Вашингтоні за посередництва США. Обидві сторони запевняли, що дотримуватимуться домовленостей.
Трамп раніше заявляв, що врегулювати конфлікт між Вірменією та Азербайджаном досить просто.
Зрив третього перемир'я у Нагірному Карабасі: коротко
- Перемир'я почало діяти зранку 26 жовтня.
- Однак практично одразу після початку перемир'я в Азербайджані заявили про обстріли зі сторони Вірменії. Щоправда, в Єревані ці звинувачення заперечили.
- Згодом у Вірменії заявили, що ситуація у регіоні погіршилась. Зокрема, в міноборони країни відзначили, що на південному сході Арцаха йдуть важкі бої.
До слова, це вже третє перемир'я, про яке домовились і одразу зірвали Вірменія та Азербайджан.