Президент США Дональд Трамп стверджує, що Вірменія та Азербайджан дотримуються перемир'я. Хоча 26 жовтня Єреван заявив про важкі бої у Нагірному Карабасі.

За переконанням Трампа, режим припинення вогню у Нагірному Карабасі досі діє, повідомляє Інтерфакс.

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Що відомо про третє перемир'я між Єреваном та Баку

Вірменія та Азербайджан домовились про перемир'я 25 жовтня у Вашингтоні за посередництва США. Обидві сторони запевняли, що дотримуватимуться домовленостей.

Трамп раніше заявляв, що врегулювати конфлікт між Вірменією та Азербайджаном досить просто.

Зрив третього перемир'я у Нагірному Карабасі: коротко

Перемир'я почало діяти зранку 26 жовтня.

Однак практично одразу після початку перемир'я в Азербайджані заявили про обстріли зі сторони Вірменії. Щоправда, в Єревані ці звинувачення заперечили.

Згодом у Вірменії заявили, що ситуація у регіоні погіршилась. Зокрема, в міноборони країни відзначили, що на південному сході Арцаха йдуть важкі бої.

До слова, це вже третє перемир'я, про яке домовились і одразу зірвали Вірменія та Азербайджан.