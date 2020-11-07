Трамп переконує, що у Пенсильванії вкрали десятки тисяч голосів
Чинний президент США та кандидат від республіканців Дональд Трамп переконаний, що у Пенсильванії десятки тисяч голосів отримали незаконно. Наразі у штаті перемагає представник демократів Джозеф Байден.
За підрахунком сотні тисяч голосів не можна було спостерігати. Про це Трамп написав у твітері.
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Десятки тисяч голосів були незаконно отримані після 20:00 у вівторок (3 листопада – 24 канал), у день виборів, що повністю і легко змінило результати в Пенсильванії,
– заявив Трамп.
Крім того, республіканець додав, що незаконні голоси нібито були й у кількох інших штатах, де результат був хитким.
Хто перемагає у Пенсильванії
Підрахунок голосів у Пенсильванії ще триває.
За останньою інформацією, Байден отримує 49,6% голосів виборців у штаті, а Трамп — 49,1%. Таким чином демократ випереджає республіканця на 28 833 голоси.
Вибори в США: що відомо
- Вибори 46 президента США відбулись 3 листопада.
- Близько 100 мільйонів американців голосували поштою через пандемію коронавірусу.
- Наразі Байден отримав 264 голоси виборників, Трамп – 214. Для перемоги потрібно 270 голосів.
- Раніше Байден заявляв, що його перемога – неминуча. Натомість Трамп говорив про фальсифікацію виборів та наміри звертатись до Верховного суду.
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