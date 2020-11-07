Чинний президент США та кандидат від республіканців Дональд Трамп переконаний, що у Пенсильванії десятки тисяч голосів отримали незаконно. Наразі у штаті перемагає представник демократів Джозеф Байден.

За підрахунком сотні тисяч голосів не можна було спостерігати. Про це Трамп написав у твітері.

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Десятки тисяч голосів були незаконно отримані після 20:00 у вівторок (3 листопада – 24 канал), у день виборів, що повністю і легко змінило результати в Пенсильванії,

– заявив Трамп.

Крім того, республіканець додав, що незаконні голоси нібито були й у кількох інших штатах, де результат був хитким.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Хто перемагає у Пенсильванії

Підрахунок голосів у Пенсильванії ще триває.

За останньою інформацією, Байден отримує 49,6% голосів виборців у штаті, а Трамп — 49,1%. Таким чином демократ випереджає республіканця на 28 833 голоси.

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