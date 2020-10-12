Американські ЗМІ стверджують, що президент США Дональд Трамп хоче до виборів встигнути підписати угоду з російським лідером Володимиром Путіним. Вона стосуватиметься ядерного озброєння.

Ця угода може стати справжнім сюрпризом навіть для частини керівництва Республіканської партії США й керівництва Білого Дому стверджує видання Axis, яке посилається на власне джерело, близьке до перемовин.

Цікаво Трамп розповів, як боровся з Росією і що зробив для України: відео

Як стверджує видання, у телефонних дзвінках Трамп і Путін обговорюють цю угоду вже протягом 6 місяців. Нещодавно вони відправили своїх посланців для більш детального обговорення.

Тут мовиться про зустріч радника з питань національної безпеки Роберта О'Браєна і його російського колеги Микола Патрушев, яка відбулася 2 жовтня в Женеві.

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що має принципові пропозиції, які заслуговують на підтримку російської сторони. Підписання угоди може завершитися вже за тиждень після переговорів США й Росії.