США зняли звинувачення з колишнього міністра оборони Мексики, якого вважають хрещеним батьком наркокартелю Н2. У Мексиці заговорили про те, що цей крок – "прощальний подарунок" Трампа мексиканському колезі Обрадору.

У США звинувачення вже зняли, у Мексиці – поки не висунули

США зняли звинувачення з ексочільника міноборони Мексики генерала Сальвадора Сьєнфуегоса. Про це мовиться у спільній заяві генпрокурорів США і Мексики Вільяма Барра та Алехандро Манеро, оприлюдненій 17 листопада.

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Сьєнфуегоса підозрюють у співпраці з наркокартелем і відмиванні грошей. Одначе те, що його затримали в Лос-Анджелесі (це сталося 15 жовтня), створило між Мексикою та США певну напругу:

Влада Мексики обурилася, що її ніхто не попередив про спецоперацію проти громадянина Мексики у США.

Щоб уникнути напруги, США та Мексика поговорили й домовилися: колишнього міністра Мексики треба повернути на батьківщину, де місцеві правоохоронці будуть розслідувати його ймовірні злочини.

Унікальність ситуації, власне, в тому, як розповіли у BBC, що Сьєнфуегос тепер дійсно зможе повернутися на батьківщину, але Мексика не брала на себе зобов'язань висувати йому звинувачення.

"Прощальний подарунок Трампа"

У The Wall Street Journal навели коментар щодо ситуації представника партії, до якої раніше входив президент Мексики – Фернандо Белаунзарана. Він вважає, що зняття звинувачень зі Сьєнфуегоса у США – це:

"Прощальний подарунок" президента США Дональда Трампа своєму мексиканському колезі Лопесу Обрадору і "кульмінація їхньої прекрасної дружби".

Коротко про Сьєнфуегоса – колишнього міністра і ймовірного наркобарона

Сальвадор Сьєнфуегос має 72 роки та нині є пенсіонером. А от з 2012 по 2018 він очолював армію Мексики за президента Енріке Ньєто.

Спецслужби США давно підозрювали його у причетності до незаконного обігу героїну, кокаїну та інших наркотиків, а головне – у співпраці з одним із найжорстокіших картелів Мексики Н2.

У США з'ясували, що генерал Сьєнфуегос – це сумнозвісний наркобарон "Ель Падріньо" ("Хрещений батько"), могутня фігура в картелі, яка відігравала ключову роль у процесі торгівлі наркотиками.

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