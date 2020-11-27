Дональд Трамп все ще не визнав свою поразку на президентських виборах у США 2020 року. Та все ж пообіцяв піти з посади – якщо виборники у підсумку проголосують за Байдена.

Після телемосту з військовими на День подяки президент США Дональд Трамп коротко відповів на кілька запитань журналістів. Серед них – про визнання поразки на президентських виборах. Про це розповіли у Fox News.

У переддень "Демократи програли, а вибори сфальсифіковані": Трамп досі не може заспокоїтися

Головним питанням до Трампа було: чи покине він Білий дім та свою посаду (адже наразі зрозуміло, що вибори виграв демократ Джозеф Байден).

Звичайно, я зроблю це... Ви знаєте, що я це зроблю,

– відповів Трамп.

А далі уточнив, що вчинить так, якщо виборники проголосують за Джозефа Байдена (голосування відбудеться у грудні). Але якщо вони таки проголосують – то зроблять помилку.

Трамп досі переконаний, що до визнання результатів виборів 2020 року "ще слід пройти довгий шлях".

Також у Трампа запитали журналісти, чи важко йому буде визнати поразку. "Звичайно. Ви це й так знаєте", – відповів той.

Нагадаємо, у понеділок, 23 листопада, Трамп дозволив почати процедуру передачі влади Джо Байдену. Він доручив Управлінню загальних служб (GSA) і своїй команді "робити, що потрібно" за первинними протоколами.

Не могли не запитати у чинного президента США й про те, чи планує він балотуватися від республіканців у 2024 році.

Трамп ухилився від відповіді: "Наразі не хочу говорити про 2024".

Варто знати Відносини України та США: експерти пояснили, чого чекати після інавгурації Байдена