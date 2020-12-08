Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звернувся до конгресменів-республіканців із закликом віддати свій голос проти законопроєкту про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. Він нагадав, що має право накласти вето на цей документ.

Трамп ствердив, що законопроєкт повинен скасувати 230 статтю закону про телекомунікації 1996 року. Про це він повідомив у своєму твітері.

Зверніть увагу Майбутнє Трампа: чи зможе 45-й президент сам себе помилувати

Про що мовиться

За його словами, закон:

звільняє інтернет-платформи від юридичної відповідальності за розміщення користувацького контенту;

передбачає скорочення контингентів США за кордоном і захист національних американських пам'ятників.

Однак конгресмени можуть обійти президентське вето. Для цього в обох палатах Конгресу проти нього повинні проголосувати 2 третини осіб. Очікують, що Палата проголосує щодо законопроєкту про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік.

I hope House Republicans will vote against the very weak National Defense Authorization Act (NDAA), which I will VETO. Must include a termination of Section 230 (for National Security purposes), preserve our National Monuments, & allow for 5G & troop reductions in foreign lands! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2020

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт містить положення про посилення американських санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Також у ньому мовиться про санкції:

► за сприяння продажу, оренди або надання трубоукладальних судів для будівництва газопроводів;

► надання страхування і перестрахування, послуг або приміщень для технічної модернізації судів, пов'язаних з будівництвом газопроводу.

Також проєкт оборонного бюджету США на 2021 фінансовий рік передбачає введення нових санкцій проти Туреччини за придбання нею російських ЗРК С-400. Зокрема, президенту пропонують упродовж 30 днів після підписання закону про оборонні витрати ввести 5 або більше санкцій щодо турецьких чиновників, які брали участь в процесі придбання С-400.

Зверніть увагу! Санкції можуть ввести відповідно до закону про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій (CAATSA). Чинним законом за угоду з Росією заборонені продажі Туреччини винищувачів F-35.