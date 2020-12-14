Президент США Дональд Трамп не має наміру наразі вакцинуватись від коронавірусу. Проте планує зробити це пізніше. Такий підхід глава США пропонує іншим американським чиновникам.

Що каже Трамп

Люди, які працюють в Білому домі, повинні отримати доступ до вакцини дещо пізніше, якщо в цьому немає особливої ​​необхідності. Про це Трамп написав у твіттері.

До речі У США вже почали розвозити першу партію вакцини Pfizer від COVID-19

Я попросив, щоб ця поправка була зроблена. Я не планую брати вакцину, але сподіваюся зробити це у відповідний час,

– зазначив глава США.

Щоправда, раніше американські ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомляли, що Трамп та інші високопоставлені політики США найближчими днями отримають можливість зробити щеплення.

Вакцинація американського керівництва нібито мала тривати протягом 10 днів. Зауважили, що такий захід мав переконати американців у нешкідливості вакцини.

Зверніть увагу! Восени Трамп з дружиною вже перехворіли на коронавірус.

Вакцинація у США: що відомо