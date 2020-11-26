Трамп помилував свого ексрадника Флінна, якого засудили за зв'язки з Росією
Дональд Трамп перед завершенням своєї президентської каденції вирішив підписати указ про помилування свого колишнього радника. Мовиться про генерала Майкла Флінна, якого ув'язнили після так званого Рашагейт.
Колишній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн ще у 2017 році визнав себе винним у таємних контактах із російським послом Сергієм Кисляком, нагадує 24 канал.
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Скандал став наслідком розслідування спеціального прокурора Мюллера та отримав назву у ЗМІ Рашагейт (за аналогією зі знаменитим скандалом Вотергейт у США на початку 70-х, після якого президент Ніксон пішов у відставку).
І от перед закінченням своєї президентської каденції Трамп (який програв вибори Байдену) оголосив про помилування Флінна. Про це глава Білого дому написав у середу, 25 листопада, у твіттері.
Для мене велика честь повідомити, що генерал Майкл Флінн отримав повне помилування. Вітаю його та його чудову сім'ю! І знаю, що у вас тепер буде дійсно фантастичний День Подяки,
– повідомив Трамп.
Зауважимо, Майкл Флінн був радником Трампа з національної безпеки (щоправда, аж 24 дні) та працював у розвідувальному управлінні Пентагону. І при цьому не приховував зв'язків з Росією, ба більше – неодноразово давав коментарі російському пропагандистському каналу RT.
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