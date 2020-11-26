Дональд Трамп перед завершенням своєї президентської каденції вирішив підписати указ про помилування свого колишнього радника. Мовиться про генерала Майкла Флінна, якого ув'язнили після так званого Рашагейт.

Колишній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн ще у 2017 році визнав себе винним у таємних контактах із російським послом Сергієм Кисляком, нагадує 24 канал.

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Скандал став наслідком розслідування спеціального прокурора Мюллера та отримав назву у ЗМІ Рашагейт (за аналогією зі знаменитим скандалом Вотергейт у США на початку 70-х, після якого президент Ніксон пішов у відставку).

І от перед закінченням своєї президентської каденції Трамп (який програв вибори Байдену) оголосив про помилування Флінна. Про це глава Білого дому написав у середу, 25 листопада, у твіттері.

Для мене велика честь повідомити, що генерал Майкл Флінн отримав повне помилування. Вітаю його та його чудову сім'ю! І знаю, що у вас тепер буде дійсно фантастичний День Подяки,

– повідомив Трамп.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020

Зауважимо, Майкл Флінн був радником Трампа з національної безпеки (щоправда, аж 24 дні) та працював у розвідувальному управлінні Пентагону. І при цьому не приховував зв'язків з Росією, ба більше – неодноразово давав коментарі російському пропагандистському каналу RT.

В американських ЗМІ, що цікаво, передбачили, що Трамп помилує Флінна. Припускали також, що помилування отримає й одіозний Пол Манафорт (засуджений у 2018 за податкове та банківське шахрайство, а ще відомий тим, що лобіював у США інтереси Януковича). Однак наразі про це інформації офіційної не було.