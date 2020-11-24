Дональд Трамп 24 листопада взяв участь у традиційній церемонії, яка щорічно відбувається напередодні Дня подяки. Президент США розпорядився "помилувати" індичку на прізвисько "Корн".

Церемонія відбулась в Рожевому саду Білого дому. Спеціально для цього з міста Волкот, що в штаті Айова, у Вашингтон привезли двох індичок – Корн та Коб. Про це повідомляє ABC.

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До початку церемонії індички перебували в готелі Willard Intercontinental Hotel.



Індички Корн та Коб / Фото Getty images

"Корн, я дарую тобі помилування", – виголосив Трамп під час традиційної церемонії перед Днем подяки.

Президент США розпорядився "помилувати" лише одну індичку. Однак згідно з традицією, життя дарується і другій індичці. Саме тому для церемонії було обрано двох птахів.

Поряд з Дональдом Трампом на церемонії була присутня і його дружина Меланія.



Дональд та Меланія Трамп / Фото Associated Press

Американці самі обирали, яку з індичок має "помилувати" Трамп

Цікаво, що американці напередодні обирали, яка з пташок братиме участь в церемонії.

Зокрема, на офіційній сторінці Білого дому було опубліковане голосування "Яку індичку має "помилувати" Дональд Трамп під час Національної церемонії помилування?".

Meet your National Thanksgiving Turkey candidates!



First up, "Corn," who loves college football and hopes to visit the Iowa State Fair one day: pic.twitter.com/eSFvxqddi7 — The White House (@WhiteHouse) November 23, 2020