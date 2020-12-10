Чинний президент США Дональд Трамп пообіцяв продовжити свою боротьбу за перемогу на виборах. Про це він заявив після того, як до Верховного суду подали новий позов від штату Техас з вимогою визнати недійсними результати виборів у Джорджії, Вісконсині, Мічигані та Пенсільванії. До позову 9 грудня приєдналися ще 17 штатів.

Раніше 8 грудня Верховний суд відхилив прохання республіканців з Пенсільванії скасувати результати виборів у штаті, де Байден випередив Трампа на 81 тисячу голосів. Про це інформує "Голос Америки".

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Позов від генпрокурора

Позов до Верховного суду подав генпрокурор Техасу Кен Пакстон.

Він вважає, що співробітники виборчих комісій в 4 штатах, проти яких було подано позов, використовували пандемію COVID-19 як неконституційний привід для зміни правил голосування в обхід законодавчих зборів своїх штатів.

Пакстон попросив Верховний суд перенести дату голосування в Колегії виборників, а також заборонити виборникам від Джорджії, Вісконсина, Мічигану і Пенсільванії брати участь у голосуванні.

Замість цього генпрокурор Техасу попросив Верховний суд дозволити законодавчим зборам цих штатів призначити інших виборників – ймовірно, прихильників Трампа. Вищий суд країни дав 4 штатам час до четверга, щоб відреагувати на позов Пакстона.

На підтримку позову Пакстона виступили також генеральні прокурори штатів Алабама, Арканзас, Флорида, Індіана, Канзас, Луїзіана, Міссісіппі, Міссурі, Монтана, Небраска, Оклахома, Південна Кароліна, Північна Дакота, Південна Дакота, Теннессі, Юта і Західна Вірджинія.

Що заявив Трамп

Трамп заявив, що втрутиться в новий позов до Верховного суду від генпрокурора Техасу. У своєму твіттері 9 грудня він написав, що існує "безліч доказів масштабних фальсифікацій" щонайменше у 4 штатах, згаданих у техаському позові. Чинний президент пообіцяв незабаром "врятувати країну". Він додав, що отримані його командою дані свідчать про те, що Трамп "не міг програти" Байдену.

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Реакція прокурорів і сенаторів на позов Пакстона

Генеральні прокурори перерахованих у позові штатів вже назвали техаський позов "помилковим".

При всій повазі, генеральний прокурор Техасу помиляється щодо Джорджії в конституційному, юридичному і фактичному планах,

– заявила прессекретарка генпрокурора-республіканця штату Джорджія Крісс Карр.

Генпрокурори-демократи Дана Нессел з Мічигану, Джош Шапіро з Пенсільванії і Джош Коул з Вісконсина назвали позов Пакстона спробою "ввести громадськість в оману і завдати шкоди нашій Конституції".

Водночас сенатор-республіканець штату Вісконсин Рон Джонсон заявив, що на наступному тижні він скличе слухання у Комітеті внутрішньої безпеки, який розгляне питання порушень під час виборів.

Натомість інший сенатор-республіканець штату Теннессі Ламар Олександр сказав, що якщо Колегія виборників підтвердить перемогу Байдена, то Трамп повинен буде визнати свій програш.

Коли оголосять ім’я нового президента США

У понеділок, 14 грудня, має відбутися засідання Колегії виборників, де оголосять ім'я офіційного переможця президентських перегонів 2020 року у США.

Фактично вони повинні підтвердити перемогу Байдена, який заручився підтримкою 306 голосів виборників. У Трампа їх – 232.

6 січня 2021 року Конгрес повинен буде розглянути і затвердити результати голосування в Колегії виборників.

Інавгурація нового президента відбудеться опівдні 20 січня на Капітолійському пагорбі.

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Попередні результати виборів президента США / Інфографіка 24 каналу