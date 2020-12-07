Дональд Трамп запевнив своїх прихильників, що зможе добитися оскарження результатів президентських виборів у США. Він впевнений, що залишиться при владі на другий термін.

Що сказав Трамп

Президент США Трамп, який хотів переобратися на другий термін, традиційно наголосив, що результати голосування нібито сфальсифікували. Про це американський лідер заявив під час мітингу у штаті Джорджі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Вони (прихильники демократів – 24 канал) шахраювали і сфальсифікували результати наших виборів. Однак у підсумку ми все одно переможемо,

– зауважив Трамп.

За його словами, для такого результату потрібні "сміливі люди", завдяки яким "ми скоро зможемо звернутися до Верховного суду". Такі плани президента викликала бурхливу позитивну реакцію серед протестувальників.

Зверніть увагу! Після президентських виборів у США – це перший мітинг для Трампа. У Джорджію американський лідер прибув, аби підтримати двох місцевих республіканців, які в січні візьмуть участь у виборах до сенату. Саме від результатів цього голосування залежить, чи збережуть республіканці більшість в сенаті.

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