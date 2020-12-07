Трамп пообіцяв, що залишиться при владі на другий термін
Дональд Трамп запевнив своїх прихильників, що зможе добитися оскарження результатів президентських виборів у США. Він впевнений, що залишиться при владі на другий термін.
Що сказав Трамп
Президент США Трамп, який хотів переобратися на другий термін, традиційно наголосив, що результати голосування нібито сфальсифікували. Про це американський лідер заявив під час мітингу у штаті Джорджі, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Вони (прихильники демократів – 24 канал) шахраювали і сфальсифікували результати наших виборів. Однак у підсумку ми все одно переможемо,
– зауважив Трамп.
За його словами, для такого результату потрібні "сміливі люди", завдяки яким "ми скоро зможемо звернутися до Верховного суду". Такі плани президента викликала бурхливу позитивну реакцію серед протестувальників.
Вибори у США: головне
- На президентських виборах у США перемогу здобув кандидат від демократів Джо Байден.
- Трамп відмовляється приймати свою поразку. Президент заявляє про масові фальсифікації на виборах.
- Суд скасував низку позовів Трампа щодо нібито порушень під час голосування.
- За даними ЗМІ, лідер держави візьме участь у наступних виборах президента США у 2024 році.
- Водночас, за інформацією деяких видань, Трамп планує оголосили про свою участь у майбутніх виборах у день інавгурації Байдена.
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