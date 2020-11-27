Виборча інфраструктура США і країн третього світу: Трамп побачив щось спільне
Дональд Трамп заявив, що інфраструктура виборів у США така ж, як у країнах третього світу. Наразі чинний президент США продовжує запевняти, що саме він переміг на виборах.
Коментуючи виборчу інфраструктуру Сполучених Штатів, Дональд Трамп зробив цікаве порівняння, повідомляє The Hill.
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Ми як країна третього світу,
– сказав Трамп.
Він також знову стверджував, що на виборах президента США було поширене масове шахрайство. "Я не знаю, що буде далі. Я знаю одне, Джо Байден не отримав 80 мільйонів голосів", – заявив чинний президент.
Політик переконаний, що за нього проголосували значно більше, ніж 74 мільйони виборців. За його словами, бюлетені з голосами, поданими за нього, були знищені.
Щодо інавгурації Байдена, то Трамп не знає, чи відвідає її.
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