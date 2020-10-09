Дональд Трамп повернувся до Білого Дому, але це вже інша резиденція. Там майже немає людей, а найближчі партнери та працівники або хворі або на карантині. Звичайні робітники кажуть про страх та відчай.

Звичайні робітники лишилися без захисту

Оскільки Білий Дім наразі є чи не найбільш небезпечною будівлею в США, там лишилося мало політичних помічників Трампа. Але кожного ранку в його стінах працює ціла армія звичайних робітників. Вони чистять, прасують, готують, прибирають та – вже тепер – дезинфікують приміщення. 24 канал розповідає, як Білий Дім став зараженою зоною.

Читайте ще Сотні тисяч померлих та хворий Трамп: як загострюється криза в США перед виборами

Часто у них немає захисту та великих грошей, але вони дуже тримаються за свою роботу, бо вона часто ідейна та кар'єрна. Президенти змінюються, а ці люди залишаються. Багато кому вже за 50 років, багато хто належить до кольорових меншин – обидва фактори підвищують ризик захворіти на COVID-19.

Найважче у Білому Домі зараз звичайним працівникам / Фото Marketplace.org

Видання The Atlantic пише про тих, хто готував Білий Дім до повернення президента Трампа з військового госпіталю імені Уолтера Ріда. Отже, день починається дуже активно: шеф-кухар готує сніданок для першої пари країни на кухні другого поверху.

Персональний доглядач за одягом доводить чоботи президента до блиску. Інші вже чекають перших бажань лідера вільного світу, у той час як навколо все полірують, стирають пил, флористи розставляють свіжі букети. Коли Трамп повернувся в Білий Дім, він зайшов в будинок до цих людей.

Багато хто з них принципово неполітичні, їх робота залишається непомітною для американців. Але саме через дії та погляди президента, працюючи, вони наражають себе та свої родини на значний ризик. "Ці люди знаходяться поза відомими людьми. І якщо що, їх не відправлять в Уолтер Рід на гелікоптері президента", – пояснила Діша Дайєр, колишня соціальна секретарка в Білому Домі за часів Обами.

Трамп в коридорах Білого Дому / Фото China Daily

Звісно, вони за це серйозно переживають. Найбільша загроза – приблизно для сотні працівників у резиденції президента. Простіше кажучи, у його приватних апартаментах. Там з першою парою люди стикаються постійно і кожного дня. Вони їздять з Дональдом та Меланією в ліфті (їх в будівлі три, загалом в Білому Домі шість поверхів – 24), допомагають дістатися, куди їм треба, прасують та міняють одяг, приносять їм їжу і т.д.

Весь персонал має носити маски, навіть якщо Трамп та його наближені відмовляються. Також маски обов'язкові для робітників служби нацбезпеки.

"Від Західного Крила до Східного Крила через резиденцію, від магазину квітів до дворецького – всі відчують спалах вірусу", – констатує для The Atlantic Діша Даєр. Особливо це стосується садівників, кухарів, охоронців, стенографів, прибиральників та інших.

Це не лише про Білий Дім та 400 людей там. Це також про їхні родини, до яких вони прийдуть, їхні діти та дитячі контакти у школі. Суспільство вразливе без роботи з контактами, – пояснив NYT доктор Барокас.

Трамп, його родина та близькі політичні радники зрідка (якщо взагалі) носять маски. Президент часто применшує загрозу вірусу, навіть коли захворів сам. Лідера країни тестують постійно, а отже, кожна його поява серед людей є потенційним розповсюдженням вірусу.

​Інші проблеми президента Від порноскандалу до податкових махінацій: чому прокуратура знов взялася за Трампа

"Обслуговуючий персонал дійсно буде ризикувати життям заради цієї роботи", – підтвердила The Atlantic Кейт Броуер, яка написала книгу "Резиденція" про секрети життя Білого Дому за кількох президентів. Робота не тільки престижна, але й дає право на пенсію за вислугу років, тому вони не будуть ризикувати, розмовляючи з пресою.

Команда отримала повідомлення "захворіли – сидіть вдома" лише коли заразився президент і воно було першим подібним. Серед робітників були позитивні результати, але правила безпеки не виконувалися суворо навіть під час пандемії. Голова адміністрації Марк Медоус не відправляв штату резиденції листи з новинами, хоча боротьбу з ковідом в Західному Крилі очолював саме він.

Не слідкуючи за контактами: чому стався спалах у Білому Домі

Хто заразився на івенті у Рожевому Саду / Графіка NYT

Журналісти NYT повідомили й про іншу ситуацію: в резиденції президентів США не роблять відслідковування контактів та спираються на швидкі тести ковіду, які можуть давати неправильні результати. Коли стався потужний спалах після події у Рожевому Саду, на якій Трамп представив свою номінантку в Верховний Суд – Емі Коні Барретт – розслідування практично не проводили.

Багато хто в Білому Домі не вдягає масок, бо їх боси цього не роблять. Така поведінка вийшла за межі Західного Крила. Заступник прессекретарки Білого Дому Брайан Моргенштерн пояснив це "персональною відповідальністю" в етері NPR.

Саме там, скоріше за все, і заразились президент та перша леді Меланія Трамп, а з ними – ще 7 людей. Всі зусилля звелися до відправлення е-мейлів, що "ви могли бути в контакті з хворими на коронавірус". Це, звичайно, не є роботою з контактними особами.

Поважне агентство з охорони здоров'я так не працює з кластером смертельного вірусу, – розповіла NYT Ерін Сандерс, експертка у цьому питанні з Бостону.

Без професіоналів Центр з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) був усунений від процесу. Вони мають найкращі державні знання щодо епідемій, втім їх допомога не була затребувана адміністрацією. Відслідковування контактів – ключовий елемент боротьби з епідемією, який дає змогу зупинити її поширення далі.

Особливо після події, яка могла стати "супер-поширювачем". Експерти з цього питання сказали NYT, що загроза існувала для сотень людей, присутніх в Рожевому Саду. Чиновники у приватних розмовах говорили, що з ними ніхто не контактував.

"Це повноцінне зречення своїх обов'язків з боку адміністрації, – стверджує доктор Джошуа Барокас, експерт з Університету Бостона. – Ідея, що CDC не працює з контактами, щоб встановити джерело захворювання – масивна загроза для громадського здоров'я".

Весь івент мав бути опитаний та тестований, додає епідеміологиня Івонн Мальдонадо.

Білий Дім каже про програму роботи з контактами та "інтеграцію" з CDC, але ця "інтеграція" виражається у приєднанні лише одного спеціаліста з Центру до медичної команди Білого Дому, не більше. А правила кажуть, що Центр про допомогу мають саме попрохати. Навіть коли список з 206 імен видали, там не було телефонів, лише електронні адреси. А потрібні ще місто та штат.

Дебати Трампа та Байдена / Фото qz.com

За 48 годин до діагнозу Трамп встиг: провести дебати з Байденом, поїхати на зустріч з тисячами прихильників у Міннесоту, зустрітися з донорами у гольф-клубі в Бедмінстері, Нью-Джерсі. Це вже не кажучи про роботу з командою в Білому Домі без масок.

Важливе питання Драма виборів у США: що буде, якщо Трамп не визнає результати

Джедд Дір, один з речників Білого Дому, встав на захист адміністрації: всі, хто був у поїздці з президентом, отримали прохання про карантин, контакти для поїздки в Бедмінстер відслідковували. Гостям Білого Дому сказали: вони можуть зняти маску, якщо їх тест – негативний. Але проблема у тому, що після кількох негативних результатів може з'явитися позитивний, а ще у тому що швидкі тести можуть бути неправильні.

"Ви можете бути здоровими зранку, а вдень будуть симптоми. Білий Дім занадто покладався на тестування, тому цей спалах і стався", – прокоментував NYT доктор Томас Фріден, який очолював CDC за Обами. Головний лікар Білого Дому Конлі не зміг дати чіткої відповіді, як планують забезпечувати безпеку після повернення Трампа.

Усе це ставиться в провину Тоні Орнато, заступнику голови адміністрації з операцій (Deputy Chief of Staff або DCOS – 24). Це дуже впливова посада в ієрархії. На ній людина керує передачею справ між приписаними до штату медиками та військовими, через нього проходять всі активності президента та кулуарні подробиці.

Орнато формально ще член Секретної Служби, яка охороняє президента, тому його підвищення відразу в Західне Крило викликало чимало питань. Замість безпекової він тепер грає потужну політичну роль. Втім, як показує історія, грає не дуже вдало.

Заразна зона, захисні костюми, пусті зали

Пустими, напівтемними кімнатами тепер ходять хіба що дезинфектори / Фото WBUR

На відміну від персоналу, який має працювати щоденно, політична команда навпаки, намагається всіма можливими шляхами не ходити на роботу. Ті, хто там ще є, описують головну будівлю США як пусту, де ходять люди у захисних костюмах, постійно все дезинфікують.

Повноцінна епідемія у Білому Домі Радники Трампа та його помічники не довіряють один одному, бо невідомо, хто ще заразився. Наразі це вже майже 20 людей. Список Радники Трампа та його помічники не довіряють один одному, бо невідомо, хто ще заразився. Наразі це вже майже 20 людей. Список включає радниць Хоуп Хікс та Келліан Конуей, спічрайтера та ідеолога Стівена Міллера, прес-секретарку Кейлі МакЕнані та її команду, помічника Ніколаса Луну, голову виборчої кампанії Білла Степіна. Один військовий, який приставлений безпосередньо до Овального кабінету, здав позитивний тест на коронавірус.

Дональд Трамп знімає маску на балконі Білого Дому / Фото Vox

Коли Трамп повернувся, перше, що він зробив – зірвав маску на Балконі Трумена та пішов всередину, ще будучи потенційно заразним. За дверима його чекав повний хаос. Президенту часом доводилося докладати зусиль, щоб "спіймати повітря", якого йому все ще не вистачає. Багато хто злиться на голову адміністрації Марка Медоуса, який нібито "навіть не пробує контролювати президента" і діє більше як друг.

"Нам, хто тут ще лишився, працювати комфортно", – стверджувала на камери Алісса Фарах, директорка з комунікацій Білого Дому. Але багато хто вважає навпаки, що ситуація вийшла з-під контролю. Багато хто з чиновників думає що вони живуть у останні дні адміністрації Трампа.

Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер працюють з дому через "надмірну обережність", а значить, знайомих облич у Білому Домі поменшало. Працівники незадоволені тим, що їм не кажуть всієї правди щодо ситуації, як саме планують боротися зі спалахом.

Близькі до Трампа люди хотіли, щоб повністю одужав в резиденції, аніж продовжував ходити будинком без маски. Спочатку план був, що він взагалі не прийде у Західне Крило. Тож лідеру США були доступні приватна резиденція, Картографічна кімната та Дипломатична приймальня. Президент все одно повернувся до Овального кабінету.

З ним були лише голова адміністрації Марк Медоус та заступник Медоуса Ден Скавіно. На першому поверсі, біля медичної станції, створили ще кілька тимчасових кабінетів. Ще одна вагома проблема – якість повітря всередині будівлі. Будинок дуже старий, з вузькими коридорами, вентиляція там далеко не ідеальна. Це погано для пацієнтів з коронавірусом.

Заходити та бути поряд з президентом тепер можна лише у повному захисному спорядженні: рукавички, жовтий халат та окуляри; і лише якщо когось чекають чи покликали. У Білий Дім замовили запас ЗІЗ та масок, їх склад тепер біля Овального кабінету.

Про це стало відомо з листа під назвою "Заходи безпеки та взаємодія з Президентом". Якщо знаходитесь на відстані 2 метрів, потрібна лише маска та санітайзер. Перед тим, як вийти, людина має викинути у сміття перчатки та халат. А от окуляри, за умови постійного очищення, можна зберегти, далі вимити руки/пшикнути санітайзером.

Трамп бажає показати нації, що він досі на чолі та може керувати державою. Проблема в тому, що це може бути фальшиве відчуття, спровоковане експериментальними ліками, що йому давали. Також ейфорія та тимчасовий прилив сил характерні для дексаметазону, який теж входить до плану лікування лідера США.

Актуально Втручання у вибори президента США: що задумали Росія, Китай та Іран

Є побоювання, що ситуація різко зміниться, як тільки він закінчить курс стероїдів. Навіть якщо зараз йому добре і він не відчуває симптомів, це може змінитися вже доволі скоро. Тим часом, до виборів – менше місяця.