Дональд Трамп записав нове відеозвернення ввечері 7 жовтня: президент США багато хвалив лікарів, серйозно сварив Китай, а також пообіцяв кожному американцю безкоштовно виписати ліки проти коронавірусу, якими його лікували у медцентрі Волтера Ріда.

Відеозвернення президента США Дональда Трампа опубліковане на його сторінці у твіттері, пише 24 канал.

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Основне зі звернення Трампа від 7 жовтня

Спершу Трамп заявив: "Я повернувся". Тут мовиться про те, що президент США знову у Білому домі, а вже не в лікарні. Далі він похвалив США: що це велична країна з найвеличнішими лікарями та іншими професіоналами.

А після цього почав рекламувати ліки, які, на думку Трампа, врятували його.

Я провів у лікарні 4 дні та не почувався дуже добре. Але лікарі дали мені "Регенерон" – і я просто негайно відчув себе добре,

– сказав президент США.

Для довідки: те, що Трамп назвав "Регенерон" – це коктейль антитіл REGN-COV2, покликаний знижувати вірусне навантаження та долати симптоми коронавірусної хвороби. Зараз він ще на стадії вивчення, тобто є експериментальним.

Далі Трамп пообіцяв надати дозвіл на використання цього коктейлю і його аналогів, надіслати його до лікарень та безкоштовно давати хворим на COVID-19 американцям. Бо вони ж не винні, що хворі.

Це не ваша провина, що таке трапилося. Це провина Китаю. І Китай заплатить велику ціну за те, що зробив зі світом,

– підсумував Дональд Трамп.

Що ж до вакцини, то, за словами Трампа, вона буде готова у США лише після виборів.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

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