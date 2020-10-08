Китай заплатить велику ціну за те, що зробив зі світом, – Трамп записав нове відеозвернення
Дональд Трамп записав нове відеозвернення ввечері 7 жовтня: президент США багато хвалив лікарів, серйозно сварив Китай, а також пообіцяв кожному американцю безкоштовно виписати ліки проти коронавірусу, якими його лікували у медцентрі Волтера Ріда.
Відеозвернення президента США Дональда Трампа опубліковане на його сторінці у твіттері, пише 24 канал.
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Основне зі звернення Трампа від 7 жовтня
Спершу Трамп заявив: "Я повернувся". Тут мовиться про те, що президент США знову у Білому домі, а вже не в лікарні. Далі він похвалив США: що це велична країна з найвеличнішими лікарями та іншими професіоналами.
А після цього почав рекламувати ліки, які, на думку Трампа, врятували його.
Я провів у лікарні 4 дні та не почувався дуже добре. Але лікарі дали мені "Регенерон" – і я просто негайно відчув себе добре,
– сказав президент США.
Далі Трамп пообіцяв надати дозвіл на використання цього коктейлю і його аналогів, надіслати його до лікарень та безкоштовно давати хворим на COVID-19 американцям. Бо вони ж не винні, що хворі.
Це не ваша провина, що таке трапилося. Це провина Китаю. І Китай заплатить велику ціну за те, що зробив зі світом,
– підсумував Дональд Трамп.
Що ж до вакцини, то, за словами Трампа, вона буде готова у США лише після виборів.
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