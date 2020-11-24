Трамп продовжить боротьбу з "найбільш корумпованими виборами у США"
Президент США Дональд Трамп дозволив почати процедуру передачі державної влади Джо Байдену. Однак це не означає, що республіканець визнав свою поразку. Він і далі наголошуватиме на фальсифікації виборів.
Що сказав Трамп
Трамп, який хотів переобратися на ще один термін, заявив, що його рішення про передачу влади Байдену не має нічого спільного з визнанням перемоги демократа. Про це американський лідер написав у своєму твіттері.
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Яке відношення має дозвіл GSA на попередню роботу з демократами до продовження нашої роботи щодо визнання виборів найкорумпованішими в американській політичній історії? Ми йдемо повним ходом вперед,
– заявив Трамп.
За словами політика, він ніколи не поступиться фальшивими бюлетенями і компанії Dominion, яка постачала машини для голосування.
Напередодні Трамп дозволив передачу влади
Політик 23 листопада написав у твіттері, що віддав розпорядження Управлінню загальних служб (GSA) щодо передачі влади між президентами США: "В інтересах нашої країни я рекомендую Емілі та її команді зробити те, що потрібно за початковими протоколами".
Однак свою поразку Трамп не визнав.
Головне про вибори у США
- 3 листопада у США відбулися президентські вибори.
- Перемогу здобув кандидат від демократів Джо Байден.
- Водночас Трамп не погоджується із результатами виборів. Політик заявив про масові фальсифікації. Він вимагає перерахунку голосів виборців.
- Американський лідер подав низку позовів, які суд вже встиг скасувати.
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