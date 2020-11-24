Президент США Дональд Трамп дозволив почати процедуру передачі державної влади Джо Байдену. Однак це не означає, що республіканець визнав свою поразку. Він і далі наголошуватиме на фальсифікації виборів.

Що сказав Трамп

Трамп, який хотів переобратися на ще один термін, заявив, що його рішення про передачу влади Байдену не має нічого спільного з визнанням перемоги демократа. Про це американський лідер написав у своєму твіттері.

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Яке відношення має дозвіл GSA на попередню роботу з демократами до продовження нашої роботи щодо визнання виборів найкорумпованішими в американській політичній історії? Ми йдемо повним ходом вперед,

– заявив Трамп.

За словами політика, він ніколи не поступиться фальшивими бюлетенями і компанії Dominion, яка постачала машини для голосування.

What does GSA being allowed to preliminarily work with the Dems have to do with continuing to pursue our various cases on what will go down as the most corrupt election in American political history? We are moving full speed ahead. Will never concede to fake ballots & “Dominion”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2020

Напередодні Трамп дозволив передачу влади

Політик 23 листопада написав у твіттері, що віддав розпорядження Управлінню загальних служб (GSA) щодо передачі влади між президентами США: "В інтересах нашої країни я рекомендую Емілі та її команді зробити те, що потрібно за початковими протоколами".

Однак свою поразку Трамп не визнав.

Головне про вибори у США

3 листопада у США відбулися президентські вибори.

Перемогу здобув кандидат від демократів Джо Байден.

Водночас Трамп не погоджується із результатами виборів. Політик заявив про масові фальсифікації. Він вимагає перерахунку голосів виборців.

Американський лідер подав низку позовів, які суд вже встиг скасувати.



Результати виборів у США / Інфографіка 24 каналу