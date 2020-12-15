Дональд Трамп не визнає офіційні результати президентських виборів. Його команда навіть провела паралельний підрахунок голосів. Такі дії – частина його політичної кампанії. Трампу потрібно покинути Білий дім з ореолом політика, якого несправедливо позбавили президентської посади.

В його розумінні, це буде стартом у президентській кампанії, що відбудеться у 2024 році. Про це в ефірі 24 каналу розповів публіцист Андрій Піонтковський, який наразі перебуває у США.

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Він вважає, що Трамп збере у Флориді великий мітинг в день інавгурації Байдена. Туди з'їдуться десятки тисяч його прихильників. Саме там він повторить стандартні звинувачення щодо сфальсифікованих результатів.

І безпосередньо під час цього мітингу оголосить про свою кандидатуру на майбутніх виборах президента США у 2024 році.

Верховний суд одноголосно відкинув всі звинувачення Трампа, – Піонтковський

Андрій Піонтковський відзначив, що Трамп розвернув гучну кампанію спростування результатів. Його команда подала близько 50 позовів, 2 з них дійшли до Верховного суду США.

Переважно для розгляду суддів або призначили республіканці, або служителі Феміди й самі дотримувалися поглядів цієї партії. Однак найбільш яскравий випадок у цій ситуації з Верховним судом.

З 9 людей там 6 тих, хто співчувають республіканцям. 3 – нещодавно були призначені на посади Трампом. Очевидно, він сподівався, що це змусить їх голосувати, погоджуючись з його обвинуваченнями,

– зауважив публіцист.

Однак Верховний суд одноголосно відкинув всі звинувачення Трампа. На думку Піонтковського, в цій поведінці судової системи бачиться найвища перемога демократії, основа сили і стабільності цієї держави.

Довідка. Колегія виборників проголосувала за визнання Джозефа Байдена президентом. Загалом демократ отримав 306 голосів проти 232 за чинного президента Дональда Трампа. Більше про вибори в США – читайте за посиланням.