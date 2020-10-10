Дональд Трамп продовжує передвиборчу агітацію, в процесі якої не забуває говорити й про Україну та Росію. 9 жовтня в радіоефірі він заявив, що ставився до Росії дуже жорстко – як ніхто раніше. А от до України – дуже добре.

Президент США Дональд Трамп у будь-які способи намагається підняти свій рейтинг перед виборами, які відбудуться 3 листопада. 9 жовтня він виступив у прямому ефірі на радіо у The Rush Limbaugh Show, пише 24 канал.

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Шоу Раша Лімбо, відомого оглядача та політичного журналіста, дуже популярне серед людей так званої "консервативної Америки" (тобто, республіканців або просто антилібералів).

Трамп скористався нагодою підігріти віддану собі аудиторію, тож вкотре розкритикував політику свого попередника демократа Обами. Зокрема й щодо України та Росії.

Трамп наполягав, що його успіхи в політиці щодо стримування Росії куди істотніші: "Ніхто не проводив до Росії жорсткішу політику, ніж я". А аргументи навів такі:

"Я домігся, щоб витрати НАТО на оборону від Росії зросли – на чотири сотні мільярдів".

"Я вказав на проблему з газопроводом "Північний потік-2".

"Я заявив Німеччині: "Ви платите Росії мільярди доларів, а ми маємо захищати вас від Росії? Що це за угода?"

Я дав протитанкові комплекси Україні, тоді як адміністрація Обами постачала туди подушки. Я дав Україні гроші. Ніхто, ніхто не був жорсткішим до Росії!

– емоційно підсумував Трамп.

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