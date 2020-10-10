Президент США Дональд Трамп заявив, що першим у США розкритикував Німеччину за будівництво газопроводу "Північний потік-2". Однак коли він озвучив свою критику Ангелі Меркель, канцлерка лише усміхнулася.

Як справжній джентльмен, Трамп нібито не наполягав на продовженні розмови. Про це президент США заявив в ефірі програми The Rush Limbaugh, повідомляє Інтерфакс.

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Вона (Меркель – 24 канал) тільки усміхнулась. Тоді я їй сказав, що й не потрібно нічого відповідати. Я не хотів, щоб вона опинилася у незручній ситуації,

– розповів Трамп.

Він також зізнався, що вважає канцлерку Німеччини "розумною людиною".

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