Вона усміхнулась: Трамп розповів, як Меркель відреагувала на критику "Північного потоку-2"
Президент США Дональд Трамп заявив, що першим у США розкритикував Німеччину за будівництво газопроводу "Північний потік-2". Однак коли він озвучив свою критику Ангелі Меркель, канцлерка лише усміхнулася.
Як справжній джентльмен, Трамп нібито не наполягав на продовженні розмови. Про це президент США заявив в ефірі програми The Rush Limbaugh, повідомляє Інтерфакс.
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Вона (Меркель – 24 канал) тільки усміхнулась. Тоді я їй сказав, що й не потрібно нічого відповідати. Я не хотів, щоб вона опинилася у незручній ситуації,
– розповів Трамп.
Він також зізнався, що вважає канцлерку Німеччини "розумною людиною".
США та "Північний потік-2": останні новини
- США проти запуску газопроводу "Північний Потік-2", який будуть Німеччина та Росія.
- Наразі будівництво "Північного потоку-2" зупинене через санкції, які влада США наклала на компанії-підрядники.
- У серпні 2020 року Німеччина запропонувала США угоду на мільярд євро, якщо Вашингтон зніме санкції.
- Восени 2020 року стало відомо, що влада США планує створити коаліцію проти будівництва російського газопроводу.
- Сенатори США вважають, що потрібно докласти максимальних зусиль, аби проєкт "Північний потік-2" ніколи не був реалізований.