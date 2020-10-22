Президент США Барак Обама, попередник Дональда Трампа на цій посаді, вперше виступив на передвиборчому мітингу за кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена. У виступі Обама дуже жорстко розкритикував політику Трампа.

Байден в адміністрації Обами був віцепрезидентом, а зараз має всі шанси очолити США. Про виступ Барака Обами 21 жовтня у Філадельфії на мітингу розповіли в Укрінформі.

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Я ніколи й не думав, що Дональд Трамп підтримає моє бачення чи продовжить мою політику. Але я думав, що заради країни бодай проявить певний інтерес і серйозно поставиться до цієї роботи,

– заявив Обама.

І додав, що у політиці нинішнього глави Білого дому марно сподіватися побачити здоровий глузд: мовляв, Трамп не показав жодної зацікавленості щось робити чи комусь допомагати, "крім себе та своїх друзів".

Особливо шокують Обаму податкова політика Трампа та квола реакція його адміністрації на пандемію COVID-19. Обама каже, що Трамп пом'якшив карантин, чим завдав країні значних економічних збитків.

Ми не можемо дозволити собі ще чотири роки цього,

– підсумував Барак Обама.

Не міг він і не згадати про відсутність оприлюдненої декларації Трампа. Обама припустив, що коли працював в юності продавцем морозива, то платив державі більше податків, ніж мільйонер Трамп.

Весь цей заподіяний Дональдом Трампом комплекс негативу, на думку Барака Обами, "розтоптав репутацію США у світі". Тому, мовляв, підтримка американцями Джо Байдена – єдиний насправді вибір.

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Додамо, що цей виступ Обами у Філадельфії в штаті Пенсільванія має особливе значення. Більшість мешканців штату проголосували за демократа Обаму на виборах 2008 і 2012 років. А от у 2016 вони підтримали республіканця Трампа.

Тож Пенсільванія – один зі штатів, результат виборів якого може бути визначальним для усієї країни.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада. Головними кандидатами є чинний глава Білого дому республіканець Дональд Трамп та демократ Джо Байден. 22 жовтня між ними відбудуться останні дебати.