Трамп розуміє, що програв, але покидати Білий дім не хоче, – ЗМІ
Поки ще чинний президент США розуміє, що не має жодних шансів затриматися у кріслі глави Білого дому, але продовжує оскаржувати результати виборів. Трамп продовжує вірити в те, що ще може перемогти, хоча він повністю усвідомлює, що програв всупереч своїм заявам про шахрайство і фальсифікації.
Відтак, Дональд Трамп і надалі продовжить оскаржувати результати виборів. Про це інформує CNN з посиланням на двох радників Білого дому.
Раніше Трамп погодився покинути Білий дім, але є умова
Так, він це розуміє,
– сказав телеканалу близький радник Трампа, відповідаючи на питання, чи усвідомлює президент, що програв вибори.
За словами радників, Трамп хоче вірити в те, що він ще може перемогти, але він повністю усвідомлює, що програв всупереч своїм заявам в твіттері і ЗМІ.
Цікаво, що раніше Трамп неодноразово називав телеканал CNN розповсюджувачем фальшивих новин про його діяльності і сумнівався в реальності його джерел.
Зауважимо, що напередодні у штатах Вісконсин і Аризона підтвердили перемогу на виборах президента США кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.
У відповідь на ці новини Трамп написав у своєму твіттері: "Така тотальна корупція. Так сумно за нашу країну!"
Вибори в США: коротко про головне
- 3 листопада у США пройшли президентські вибори.
- Перемогу на них здобув кандидат від демократів Джо Байден, однак чинний президент Дональд Трамп заявив про численні фальсифікації.
- Республіканець вимагав перерахунку голосів та відстоював свою думку в судах.
- Натомість Байден вже розповів, що робитиме впродовж перших 100 днів на посаді.
Поділитися новиною