Поки ще чинний президент США розуміє, що не має жодних шансів затриматися у кріслі глави Білого дому, але продовжує оскаржувати результати виборів. Трамп продовжує вірити в те, що ще може перемогти, хоча він повністю усвідомлює, що програв всупереч своїм заявам про шахрайство і фальсифікації.

Відтак, Дональд Трамп і надалі продовжить оскаржувати результати виборів. Про це інформує CNN з посиланням на двох радників Білого дому.

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Так, він це розуміє,

– сказав телеканалу близький радник Трампа, відповідаючи на питання, чи усвідомлює президент, що програв вибори.

За словами радників, Трамп хоче вірити в те, що він ще може перемогти, але він повністю усвідомлює, що програв всупереч своїм заявам в твіттері і ЗМІ.

Цікаво, що раніше Трамп неодноразово називав телеканал CNN розповсюджувачем фальшивих новин про його діяльності і сумнівався в реальності його джерел.

Зауважимо, що напередодні у штатах Вісконсин і Аризона підтвердили перемогу на виборах президента США кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

У відповідь на ці новини Трамп написав у своєму твіттері: "Така тотальна корупція. Так сумно за нашу країну!"

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