Адміністрація Дональда Трампа намагається у пришвидшеному режимі добудувати стіну на кордоні США з Мексикою. Чинний президент хоче завершити будівництво до інавгурації Джо Байдена.

Станом на листопад 2020 року збудували вже близько 644 кілометрів стіни. Про це повідомляє Independent.

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Трамп планує добудувати стіну до 20 січня – дня інавгурації новообраного президента США Байдена.

За даними ЗМІ, зараз будівельники розчищають дорогу для стіни у гірських районах поблизу каньйонів. Для цього вони використовують динаміт. Водночас, на думку критиків, мігранти вкрай рідко переходили кордон у цій місцевості.

Байден про стіну з Мексикою

Байден неодноразово заявляв, що його адміністрація не буде зносити вже збудовану частину стіни. Однак він запевнив, що не продовжуватиме будівництво. За його словами, гроші з бюджету Пентагона не виділятимуть на цей проєкт.

Зверніть увагу! 3 листопада у США відбулися вибори президента. Перемогу на них здобув кандидат від демократів Байден. Трамп, який хотів переобратися на повторний термін, не визнає власну поразку. Він подав низку судових позовів про фальсифікації під час голосування. Детальніше про вибори у США – читайте тут.

Що відомо про будівництво стіни на кордоні США та Мексики