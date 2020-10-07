Трамп у соцмережах порівняв COVID-19 з грипом – і негайно отримав покарання
Президент США Дональд Трамп хворий на COVID-19, але почуває себе після виписки з лікарні добре. Щонайменше, своїм лікарям він не повідомляв про жодні підозрілі симптоми. Натомість він повідомив про хворобу своїх підписників у соцмережах, причому зробив це так, що його пости видалили або заблокували.
"Життєво важливі показники стабільні", – про це розповів лікар Дональда Трампа Шон Конлі, як пишуть у CNN. Почуває Трамп себе добре та на жодні симптоми хвороби не скаржиться.
Нагадаємо Трамп вийшов з лікарні, повернувся в Білий дім і закликав не боятися коронавірусу
Про коронавірус у Трампа стало відомо 2 жовтня, наступного дня президента США госпіталізували до військового медцентру Волтера Ріда. Кілька днів він лікувався, а 5 жовтня його відпустили назад у Білий дім.
Зраділий Трамп одразу написав про своє повернення на роботу в офіс та про свій стан здоров'я у фейсбуці та твіттері. Фейсбук пост майже одразу видалив, а твіттер – заблокував. Про це розповіли у ABC.
А все тому, що американський президент у тексті свого повідомлення фактично прирівняв COVID-19 зі сезонним грипом – грип, мовляв, небезпечніший.
Наближається сезон грипу! Багато людей щороку попри наявність вакцини – іноді понад 100 000 – помирають від грипу. Ми збираємось закрити свою країну? Ні, ми навчилися жити з цим, як і вчимося жити з ковідом, який для більшості населення набагато менш смертельний,
– емоційно написав Трамп.
- У компанії Facebook відреагували так: "Ми видаляємо неправдиву інформацію про серйозність COVID-19, тож видалили й це повідомлення".
- У компанії Twitter твіт не видалили, але заблокували реакції на нього та помітили як такий, у якому міститься потенційно шкідлива інформація.
Твіт Трампа про коронавірус / Скриншот
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