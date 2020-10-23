Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп стане посередником у війні між Азербайджаном та Вірменією. Усе для того, щоб допомогти врегулювати конфлікт.

Наразі невідомо, чи президент вже проводив переговори з очільниками Азербайджану та Вірменії. Про це повідомляє преспул Білого дому.

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В одній із розмов Трамп заявив, що став представником у переговорах між сторонами-супротивниками. Також президент США позитивно відгукнувся про американо-вірменську громаду.

Що відомо про війну у Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією почався 27 вересня 2020 року.

Представники Вірменії та Азербайджану 9 жовтня прибули в Москву для тристоронніх консультацій. Тоді вони домовилися про перемир'я.

Втім, наступного дня у Баку повідомили про порушення умов договору.

Обидві сторони конфлікту налаштовані дуже рішуче. Наприклад, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян закликав свій народ боротися до кінця зі зброєю у руках.

Упродовж усієї ночі 23 жовтня у Нагірному Карабасі тривали активні бойові дії. Азербайджан зруйнував кілька опорних вірменських пунктів.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією: деталі у відео