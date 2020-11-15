Президент США Дональд Трамп заявив, що його конкурент Джо Байден переміг нібито через фальсифікації на виборах. У штабі демократа вже відреагували на таку заяву і відзначили, що ці слова чинного лідера Штатів є лише черговим підтвердженням перемоги Байдена.

Представники Байдена вважають позитивним той момент, що Трамп ймовірно готовий змиритися з результатами виборів президента США. Про це розповів помічний Джо Байдена Рон Клайн в ефірі телекомпанії NBC.

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Я ставлюся до цього як до чергового підтвердження реальності, яка полягає в тому, що Джо Байден виграв вибори. Якщо президент змиритися з цією реальністю, то це безперечно позитивний момент,

– заявив Клайн.

За його словами, у результатах виборів не може бути ніяких сумнівів, адже Байден набрав на кілька мільйонів голосів виборців більше, ніж Трамп.

"Не по публікаціях Дональда Трампа в твіттері визначається, чи стане Джо Байден президентом – це роблять американці", – зауважив він.

Також штаб Байдена очікує, що Управління загальних служб США, що виконує функції наглядового органу в американській адміністрації, незабаром підтвердить перемогу демократа на виборах.

Що заявив Трамп про перемогу Байдена

Дональд Трамп 15 листопада у своєму твіттері вперше публічно відреагував на перемогу Джо Байдена. Він заявив, що Байден переміг, бо вибори були фальсифікованими, без наглядачів, а голосування проводилося за підрахунками приватної компанії Radical Left, у якої є погана репутація.

Однак, згодом чинний президент США передумав і написав новий твіт. У ньому Трамп відзначив, що Байден нібито переміг лише за даними фейкових ЗМІ. Окрім того, він не планує здаватися і далі доводитиме свою перемогу.



Результати виборів президента США / Інфографіка 24 каналу