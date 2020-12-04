Чинний президент США Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет країни. Обурення глави Білого дому викликала стаття, що звільняє соцмережі від відповідальності за коментарі користувачів.

Трамп вимагає змінити законопроєкт "Про оборону"

Американський президент вважає, що це загрожує нацбезпеці і чесності виборів. Про це Трамп повідомив у твіттері.

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Дуже сумно для нашої нації, але, схоже, сенатор Джим Інхоф не включатиме пункт про припинення дії статті 230 до законопроєкту "Про оборону". Це погано для нашої національної безпеки і чесності виборів. Останній шанс зробити це. Бо я накладу вето!

– написав Трамп.

Very sadly for our Nation, it looks like Senator @JimInhofe will not be putting the Section 230 termination clause into the Defense Bill. So bad for our National Security and Election Integrity. Last chance to ever get it done. I will VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2020

У законопроєкті – розширені санкції проти "Північного потоку-2"

Зазначимо, що напередодні Конгрес завершив роботу над проєктом оборонного бюджету на 2021 рік. Зокрема, у документ внесли розширені санкції проти російського проєкту "Північний потік-2". Планується карати компанії, які продають, дають в оренду або просто надають судна для будівництва трубопроводу.

Зверніть увагу! Під час каденції Дональда Трампа у нього трапилось багато курйозів та навіть конфліктів з соцмережами. Твіттер неодноразово позначав, як недостовірні, дописи глави Білого дому. Сам Трамп вважає, що соцмережі мають бути контрольовані законами.