Трамп обіцяє вето на оборонний бюджет: під загрозою санкції щодо "Північного потоку-2"
Чинний президент США Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет країни. Обурення глави Білого дому викликала стаття, що звільняє соцмережі від відповідальності за коментарі користувачів.
Трамп вимагає змінити законопроєкт "Про оборону"
Американський президент вважає, що це загрожує нацбезпеці і чесності виборів. Про це Трамп повідомив у твіттері.
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Дуже сумно для нашої нації, але, схоже, сенатор Джим Інхоф не включатиме пункт про припинення дії статті 230 до законопроєкту "Про оборону". Це погано для нашої національної безпеки і чесності виборів. Останній шанс зробити це. Бо я накладу вето!
– написав Трамп.
У законопроєкті – розширені санкції проти "Північного потоку-2"
Зазначимо, що напередодні Конгрес завершив роботу над проєктом оборонного бюджету на 2021 рік. Зокрема, у документ внесли розширені санкції проти російського проєкту "Північний потік-2". Планується карати компанії, які продають, дають в оренду або просто надають судна для будівництва трубопроводу.
Що відомо про "Північний потік-2"?
Це газопровід, який Росія будує в обхід України до Німеччини. Якщо його таки вдасться завершити, Україна щороку втрачатиме мільярди доларів. Будівництво завершене на понад 90%. Робота над газопроводом заморожена через потужні санкції США щодо компаній, які працюють над проєктом.
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