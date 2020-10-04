Президент США Дональд Трамп записав відеозвернення з медцентру Волтера Ріда, куди його відправили на лікування після того, як стало відомо про позитивний тест на коронавірус. Він це зробив невдовзі після повідомлень у ЗМІ, що стан здоров'я глави держави "дуже тривожний".

Відеозвернення Дональда Трампа доступне у твіттері президента США, опублікували його пізно вночі 4 жовтня за Києвом у відповідь на закиди ЗМІ про погіршення самопочуття глави держави.

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Трамп повідомив, що коли потрапив до госпіталю, то почувався не надто добре. Але зараз вже – у значно кращому стані, тож готується повертатися до активної роботи.

Президент США додав, що наступні кілька днів будуть "справжнім випробуванням", та у будь-якому випадку він вдячний усім за підтримку та лікарям за професійні дії.

Так само вдячна і перша леді Меланія, яка також почуває себе добре.

Лише за годину після публікації твіт Трампа з відео зібрав понад 6 мільйонів переглядів та 220 тисяч уподобайок.