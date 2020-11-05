Чинний президент США Дональд Трамп, який прагне переобратися на другий термін, вимагає, аби комісії зупинили підрахунок голосів. Крім того, він планує через суд оскаржити результати виборів у штаті Невада.

За інформацією штабу Трампа, щонайменше 10 тисяч голосів, підрахованих в цьому штаті, належать людям, які вже не проживають в Неваді. Про це повідомляє Fox News.

Цікаво Заяви Трампа про фальсифікації – безпідставні: спостерігачі ОБСЄ розповіли про вибори у США

Що відомо про голосування у Неваді

Очікується, що найближчим часом у Неваді оголосять результати підрахунку голосів на президентських виборах. Згідно з попередніми даними, у штаті лідирує кандидат від демократів Джо Байден. Якщо це підтвердиться, то опонент Трампа отримає необхідні для обрання президентом 270 голосів колегії вибірників.

Крім того, сам Трамп у твіттері закликав комісії припинити підрахунок голосів.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Зауважимо, раніше у штабі Трампа заявляли, що планують оскаржити результати виборів у ще 2 штатах – Мічигані та Вісконсині. Все тому, що у спостерігачів від республіканців начебто не було доступу до всіх бюлетенів.

Однак, за даними ОБСЄ, фальсифікацій на виборах у США не було.

Зверніть увагу! У гонитві за посаду президента США лідирує Джозеф Байден, який отримав 253 голоси виборників. У Трампа наразі – 213 голосів.