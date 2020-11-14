Трамп висловився щодо планів майбутньої адміністрації Білого дому: деталі
Дональд Трамп вперше з 5 листопада поспілкувався зі засобами масової інформації. Політик прокоментував майбутню адміністрацію Білого дому, яка буде сформована після виборів. Зокрема, висловився щодо можливого запровадження повторного локдауну.
На думку Трампа, адміністрація на чолі з Джо Байденом може повернутися до розгляду питання про запровадження загальнонаціонального карантину в країні. Про це пише USA Today.
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Дональд Трамп також наголосив, що його адміністрація не збирається йти на ізоляцію через COVID-19.
За деякими підрахунками, минулий локдаун коштував Америці 50 мільйонів доларів та сотні тисяч робочих місць на день.
В ідеалі, ми не підемо на загальний карантин знову. Я не піду. Ця адміністрація не збирається оголошувати ніяких локдаунів,
– зазначив він.
Трамп додав, що здорові американці вже повернулися на роботу та у школу, втім влада продовжує виділяти гроші на захист людей похилого віку та вразливих груп населення.
Коли США почне вакцинацію проти COVID-19
Він повідомив, що вакцинація проти коронавірусу для населення США буде доступною вже у квітні 2021 року. Насамперед робитимуть щеплення людям із групи ризику та працівникам медичної галузі.
Крім цього, Трамп назвав реакцію своєї адміністрації на вирішення питання вакцинації "єдиною найбільшою мобілізацією в історії США".
Попри це, ще жодна розробка вакцини не отримала схвалення американського уряду.
Президентські вибори у США: головне
- 3 листопада в Америці відбулися чергові президентські вибори.
- За підрахунками голосів в усіх штатах й окрузі Колумбія, перемогу отримав демократ Джо Байден.
- Дональд Трамп звинуватив демократів у фальсифікаціях та подав позови до судів у тих штатах, де, на його думку, голоси були підраховані неправильно.
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