Дональд Трамп вперше з 5 листопада поспілкувався зі засобами масової інформації. Політик прокоментував майбутню адміністрацію Білого дому, яка буде сформована після виборів. Зокрема, висловився щодо можливого запровадження повторного локдауну.

На думку Трампа, адміністрація на чолі з Джо Байденом може повернутися до розгляду питання про запровадження загальнонаціонального карантину в країні. Про це пише USA Today.

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Дональд Трамп також наголосив, що його адміністрація не збирається йти на ізоляцію через COVID-19.

За деякими підрахунками, минулий локдаун коштував Америці 50 мільйонів доларів та сотні тисяч робочих місць на день.

В ідеалі, ми не підемо на загальний карантин знову. Я не піду. Ця адміністрація не збирається оголошувати ніяких локдаунів,

– зазначив він.

Трамп додав, що здорові американці вже повернулися на роботу та у школу, втім влада продовжує виділяти гроші на захист людей похилого віку та вразливих груп населення.

Коли США почне вакцинацію проти COVID-19

Він повідомив, що вакцинація проти коронавірусу для населення США буде доступною вже у квітні 2021 року. Насамперед робитимуть щеплення людям із групи ризику та працівникам медичної галузі.

Крім цього, Трамп назвав реакцію своєї адміністрації на вирішення питання вакцинації "єдиною найбільшою мобілізацією в історії США".

Попри це, ще жодна розробка вакцини не отримала схвалення американського уряду.

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