Президент США Дональд Трамп вперше виступив у Білому домі з моменту фактичної поразки на президентських виборах. Його виступ тривав 62 секунди.

Він привітав з високими показниками на фондовій біржі. Як повідомляє Politico, про це Трамп сказав під час виступу 24 листопада.

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Про що говорив у виступі

У своїй хвилинному виступі президент США розповів про історичне досягнення з роботою власної адміністрації.

Фондовий ринок Dow Jones щойно досягнув 30 тисяч, попри ситуацію з COVID-19. Це – найвищий показник в історії. Це священне число – 30 тисяч. Ніхто не думав, що вони коли-небудь побачать його,

– зазначив Трамп.

Також він сказав: "Я просто хочу привітати всіх людей в адміністрації, які так багато працювали. І, найголовніше, я хочу привітати народ нашої країни. Тому що таких людей, як ви, немає".

Зазначимо! Через прогрес у створені вакцини від COVID-19 і перезавантаження влади у США 24 листопада 2020 року, ціна на нафту Brent досягла найвищого рівня з березня. Більше про це читайте тут.

Що сталось після виступу

Одразу після виступу президент США покинув зал. Він не почав відповідати на запитання журналістів щодо визнання ним поразки на президентських виборах.

Стрибок показника на фондовій біржі Dow Jones: що відомо

Сьогодні, 24 листопада, на фондовій біржі Нью-Йорка Dow Jones індекс цінних паперів вперше перевищив позначку в 30 тисяч.

Цей стрибок показника пов'язаний з новинами щодо вакцин від COVID-19 і початком процесу передачі влади від Трампа до Джозефа Байдена.

Хвилинна заява Трампа: дивіться відео