Трамп вийшов з лікарні, повернувся в Білий дім і закликав не боятися коронавірусу
Президента США Дональда Трампа, який захворів на коронавірус, вже виписали з лікарні. Вертоліт відвіз президента в Білий дім, де той записав відеозвернення до американців з закликом не боятися інфекції.
Трамп покинув Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда в супроводі охорони, повідомляє Bloomberg.
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Американський президент, виходячи з лікарні, одягнув захисну маску, хоча раніше ніколи публічно їх не носив. Він не став спілкуватися з журналістами, а одразу ж сів у вертоліт.
Також від розмов з представниками преси Трампа відмовився й після прибуття до Білого дому. Він лише запевнив, що справді почувається дуже добре.
Спілкуватися з американцями президент вирішив у вже звичний для себе спосіб – за допомогою акаунту у твіттері. Він записав відеозвернення щодо коронавірусу.
Не бійтеся його. Ми переможемо його. У нас найкраще медичне обладнання, найкращі ліки, все це було розроблено недавно. Не давайте йому розпоряджатися вашим життям,
– заявив Дональд Трамп.
Він підкреслив, що Сполучені Штати й надалі відновлюватимуть роботу підприємств, бо, мовляв, американці мають бути рішучими, а він показав свій власний приклад.
Що цікаво, Дональд Трамп вже повернувся до своєї роботи. Першим ділом він підписав дозволи для компаній, які обслуговують нафтопроводи на кордонах з Канадою і Мексикою.
Що відомо про коронавірус у Трампа
- Спершу коронавірус виявили у помічниці президента Хоуп Гікс. Напередодні вона супроводжувала Трампа на дебатах у Клівленді. Тому американський президент та перша леді одразу здали тест на COVID-19. Зранку 2 жовтня Трамп повідомив, що результат тесту позитивний. Глава США підкреслив, що вони з дружиною починають карантин та пройдуть крізь це разом.
- Перед своєю госпіталізацією глава Білого дому навіть записав відеозвернення. У ньому він подякував своїм прихильникам за підтримку, сказав, що почувається добре, але в госпіталі мають пересвідчитися, що все справді гаразд. Також він додав, що перша леді теж почуває себе на відмінно.
- Лікарі Білого дому, коментуючи процес лікування президента США, раніше заявили, що вкололи Трампові коктейль антитіл задля запобігання ускладненням.
- Однак у Трампа повідомляли, що, попри госпіталізацію, він працюватиме зі спеціально обладнаного президентського офісу в лікарні.
- Додамо, що Трамп досить зневажливо ставився до карантинних обмежень через коронавірус. Він відмовлявся носити маску у громадських місцях. Мовляв, не хоче, аби таким його бачили преса і люди.