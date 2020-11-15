Чинний президент США Дональд Трамп, який хотів переобратися на другий термін, вперше публічно відреагував на перемогу свого опонента Джо Байдена. Демократ переміг, бо на голосуваннях нібито були фальсифікації.

Раніше Трамп заперечував, що на президентських виборах переміг кандидат від демократів Байден. Однак у своєму твіттері 15 листопада очільник США фактично визнав свою поразку.

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Він переміг, бо вибори були фальсифікованими. Без наглядачів. Голосування проводилося за підрахунками приватної компанії Radical Left, у якої є погано репутація. У них було погане обладнання навіть для Техасу,

– заявив Трамп.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Зауважимо, вночі проти 15 листопада у США виникли сутички між прихильниками та противниками Трампа. Люди жорстоко билися та кидали один в одного пляшками. Внаслідок сутичок були постраждалі. Правоохоронці затримали щонайменше 20 порушників.

Головне про вибори у США

Офіційний день голосування на президентських виборах у США відбувся 3 листопада.

На виборах переміг демократ Байден.

Трамп обурився своєю поразкою. Він заявив, що має докази фальсифікацій на виборах та звернувся до суду.

Водночас суд відхилив частину позовів президента.



Результати виборів президента США / Інфографіка 24 каналу