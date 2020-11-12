Президент США Дональд Трамп майже тиждень не з'являвся на публіці – після того, як більшість ЗМІ погодилися, що перемагає на виборах 2020 року Джо Байден. 11 листопада Трамп таки з'явився перед телекамерами.

Дональд Трамп вперше після повідомлень ЗМІ про його поразку на президентських виборів з'явився перед телекамерами. Це сталося на церемонії покладання пам'ятного вінка у День ветеранів 11 листопада, про яку відзвітувала пресслужба Білого дому.

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Відео заходу зі своєю участю сам Трамп опублікував у твіттері. Він разом із віцепрезидентом Пенсом та іншими посадовцями вшанували пам'ять невідомого солдата на Арлінгтонському військовому цвинтарі.

Зауважимо, Дональд Трамп не робив жодних заяв і пішов геть після церемонії, щойно вона завершилася.

Що цікаво, востаннє Трамп з'являвся на людях 5 листопада. Тоді він заявив журналістам, що демократи намагаються "вкрасти вибори". Саме цю скандальну пресконференцію прибрали з ефіру низка телеканалів США, мотивуючи це тим, що президент каже неправду.



Трамп взяв участь у публічному заході, але не робив жодних заяв / Фото пресслужби Білого дому

Вибори у США, нагадаємо, відбулися 3 листопада. Попередньо переміг Джо Байден, його уже привітали низка світових лідерів, серед яких і Зеленський. Однак у деяких штатах голоси можуть перерахувати. Офіційні результати голосування відомі будуть у грудні.

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