Дональд Трамп знову заявив, що вважає себе переможцем виборів президента. Він також переконаний, що голосування супроводжували безпрецедентні порушення Конституції.

Чинний глава Сполучених Штатів Дональд Трамп знову не приймає свою поразку на виборах. У своєму твіттері він написав про безпрецедентні порушення Конституції.

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Він поскаржився на те, що начебто фейкові ЗМІ постійно припускають, що Байден буде президентом, навіть не дозволяючи команді Трампа показати, до чого вона зараз готується.

А також наскільки сильними були порушення нашої великої Конституції на виборах-2020. Ці порушення, можливо, не мали аналогів в минулому,

– зазначив Трамп.

Про які фальсифікації говорить Трамп

багато спостерігачів від Республіканської партії не пустили до місця підрахунку голосів "у багатьох штатах";

демократи "вносили зміни" в бюлетені, аби допомогти кандидату від своєї партії;

результати голосування поштою.

До слова, твіттер Трампа позначкою про спірність цих тверджень.

Зверніть увагу! 13 листопада в США оголосили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став Байден – він отримав 306 голосів, у Дональда Трампа – 232 голоси. Чинний президент 15 листопада у своєму твіттері вперше публічно відреагував на перемогу Байдена .



Результати виборів президента США / Інфографіка 24 каналу