Дональд Трамп знову втрапив у халепу. Він назвав свого європейського колегу прем’єром Франції, втім, той є президентом країни.

Глава Білого дому обмовився на мітингу у Мічигані. На такі слова американського лідера звернув увагу французький телеканал France24.

Дивіться також Другий після Ісуса Христа: Дональд Трамп похвалився своєю популярністю

Трамп заговорив про Макрона, коли розповідав про вихід США з Паризької угоди про зміну клімату у 2017 році.

Знаєте, що ще я зупинив? Паризька хартія по клімату. Мені дуже подобається прем’єр-міністр Макрон, але я якось запитав про те, як йдуть справи, як угода? Справи не дуже,

– сказав американський президент.

Цікаво, що доброзичливі відносини між президентами США і Франції з часом охолонули. Курйозна ситуація, яку назвали "війною рукостискань", відбулася між ними у серпні 2019 року. Тоді американський лідер демонстрував своє фірмове міцне і довге рукостискання, а його колега протистояв натиску. Таке вітання довго обговорювали у пресі.

Торішня війна рукостискань Трампа – Макрона: відео

13 second handshake between Trump, Macron. pic.twitter.com/utm8wdNKzW — Evan McMurry (@evanmcmurry) August 26, 2019