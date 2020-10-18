Трамп забув, ким є Макрон: як він назвав французького лідера
Дональд Трамп знову втрапив у халепу. Він назвав свого європейського колегу прем’єром Франції, втім, той є президентом країни.
Глава Білого дому обмовився на мітингу у Мічигані. На такі слова американського лідера звернув увагу французький телеканал France24.
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Трамп заговорив про Макрона, коли розповідав про вихід США з Паризької угоди про зміну клімату у 2017 році.
Знаєте, що ще я зупинив? Паризька хартія по клімату. Мені дуже подобається прем’єр-міністр Макрон, але я якось запитав про те, як йдуть справи, як угода? Справи не дуже,
– сказав американський президент.
Цікаво, що доброзичливі відносини між президентами США і Франції з часом охолонули. Курйозна ситуація, яку назвали "війною рукостискань", відбулася між ними у серпні 2019 року. Тоді американський лідер демонстрував своє фірмове міцне і довге рукостискання, а його колега протистояв натиску. Таке вітання довго обговорювали у пресі.
Торішня війна рукостискань Трампа – Макрона: відео
Чому США вийшли з Паризької угоди про зміну клімату?Паризька хартія, підписана країнами в 2015 році, визначала план дій щодо стримування глобального потепління: зниження викидів, технологічне переозброєння, а також адаптація до змін клімату.
У червні 2017 року Трамп заявив, що США виходять з Паризької угоди по клімату, бо країна до 2025 року може втратити 2,7 мільйона робочих місць, якщо буде виконувати всі умови договору.