Трамп не зміг відповісти, чи робили йому обов’язковий тест на COVID-19 перед дебатами
Очільник Білого дому не пам’ятає, чи тестували його на коронавірус перед дебатами з Джо Байденом. Втім, проведення такого тесту було обов’язковим.
Зауважимо, що фактично відразу після перших дебатів з Байденом Трамп оголосив, що разом із дружиною захворів на коронавірус. Про те, що він не пам’ятає, чи тестували його перед дебатами, Трамп розповів в ефірі телеканалу NBC.
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Не знаю, навіть не пам'ятаю. Мене весь час перевіряють. Після дебатів, приблизно через день або близько того, я думаю, що це був вечір четверга, можливо, навіть пізній вечір четверга, мій тест дав позитивний результат. Саме тоді я вперше дізнався про це
– сказав президент.
Коли ведуча ще раз уточнила, чи здавав він тест, як того вимагає комісія з дебатів, Трамп відповів: "Можливо, я це зробив, а можливо, і ні".
Президент США зазначив, що під час хвороби відчував себе погано й у нього була невелика температура. Втім, він відмовився уточнити, чи була у нього пневмонія.
"Лікарі сказали, що легені, можливо, трохи відрізняються, трохи заражені", – відповів Трамп.
Він додав, що вже має повно сил, почувається добре й бере участь у великих передвиборчих мітингах.
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Що відомо про коронавірус у Трампа: коротко
- Дональд Трамп та його дружина Меланія повідомили, що інфікувалися коронавірусом 2 жовтня. За кілька годин після цього повідомлення президента госпіталізували в стаціонар у військово-медичному госпіталі.
- 5 жовтня Трампа виписали з лікарні. Він повернувся у Білий дім, а вже 10 жовтня провів передвиборчий мітинг.
- Згодом стало відомо, що президента США лікували експериментальним медичним препаратом. Цей лікувальний засіб складався з антитіл людей, які одужали від COVID-19.
- Журналісти провели розслідування та виявили, що 3-денне лікування Дональда Трампа могло коштувати американцям понад 100 тисяч доларів.