Очільник Білого дому не пам’ятає, чи тестували його на коронавірус перед дебатами з Джо Байденом. Втім, проведення такого тесту було обов’язковим.

Зауважимо, що фактично відразу після перших дебатів з Байденом Трамп оголосив, що разом із дружиною захворів на коронавірус. Про те, що він не пам’ятає, чи тестували його перед дебатами, Трамп розповів в ефірі телеканалу NBC.

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Не знаю, навіть не пам'ятаю. Мене весь час перевіряють. Після дебатів, приблизно через день або близько того, я думаю, що це був вечір четверга, можливо, навіть пізній вечір четверга, мій тест дав позитивний результат. Саме тоді я вперше дізнався про це

– сказав президент.

Коли ведуча ще раз уточнила, чи здавав він тест, як того вимагає комісія з дебатів, Трамп відповів: "Можливо, я це зробив, а можливо, і ні".

Президент США зазначив, що під час хвороби відчував себе погано й у нього була невелика температура. Втім, він відмовився уточнити, чи була у нього пневмонія.

"Лікарі сказали, що легені, можливо, трохи відрізняються, трохи заражені", – відповів Трамп.

Він додав, що вже має повно сил, почувається добре й бере участь у великих передвиборчих мітингах.

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