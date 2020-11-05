Республіканець Трамп, який змагається за пост президента США з демократом Байденом, заявив, що у штаті Мічиган таємно вкидали багато бюлетенів за його суперника. Тим часом там вже оголосили перемогу Байдена, і цей результат може бути ключовим у перегонах.

Перемогу Джо Байдена у Мічигані Дональд Трамп назвав результатом "вкидань" бюлетенів. Про це він написав у твіттері. Трамп наполягає, що насправді у цьому штаті виграв він.

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"Була велика кількість таємно вкинутих бюлетенів", написав Трамп. Схожі претензії він висловив до результатів та процесу підрахунку результатів голосування у штатах Пенсильванія, Джорджія, Північна Кароліна.

Також менеджер кампанії Трампа Білл Степ'єн анонсував позови до суду – бо, що, мовляв, спостерігачам не надали "повноцінний доступ" до бюлетенів та місць підрахунку голосів (мовилося про Мічиган і Вісконсін).

Звернімо увагу, що під постом Трампа Twitter залишив попередження: "Частина або весь вміст цього твіту є спірним і може вводити в оману щодо участі у виборах або іншому громадянському процесі".



Твіт Трампа про вибори у США зі звинуваченнями у фальсифікаціях / Скриншот

Водночас у CNN пишуть із посиланням на джерело в Білому домі, що навіть республіканці здивовані заявам Трампа. Мовляв, звинувачення виборчих комісій у шахрайстві – безпідставні й тільки послаблюють підтримку глави держави з боку Республіканської партії.