Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія і Китай заздрять військовій перевазі США. Крім того, він запевнив, що ядерна зброя перебуває у найкращому стані.

США вийшли на передову позицію у сфері озброєння. Про це Трамп заявив під час свого виступу, пише Fox News.

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Ми перевершуємо всіх у світі по військовій силі. Росія, Китай та всі інші, вони нам заздрять,

– сказав Трамп.

Водночас американський лідер підкреслив, що військова міць потрібна США для збереження миру, який держава планує підтримувати за допомогою сили.

Ядерна зброя США

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Трамп хоче до виборів встигнути підписати угоду з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ядерного озброєння. Ця угода має замінити стару, яку уклали ще у 1991 році США та СРСР. Термін її дії спливає у лютому 2021 року.

У Вашингтоні стверджують, що Москва навмисно затягує переговори. Адміністрація США готова перевести в бойовий стан ядерну зброю, щоб натиснути на Росію в переговорах про досягнення нових домовленостей щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

У США вважають, що Росія розраховує на кращі умови, які нібито запропонує адміністрація Джо Байдена, якщо той переможе на виборах.

Зверніть увагу! США хочуть залучити до угоди про контроль над ядерним озброєнням Китай. Однак держава наразі відкидає таку пропозицію.