Президент США Дональд Трамп під час дебатів зі своїм опонентом Джо Байденом заявив, що той не зміг перешкодити окупації Криму Росією, будучи віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами.

Ба більше – Трамп наголосив, що Україні в той час не надали необхідного озброєння. Водночас глава Білого дому похвалив себе та додав: саме він ввів санкції проти Росії. Про це Трамп сказав під час другого туру дебатів з Байденом, передає 24 канал.

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За його словами, адміністрація Барака Обами "продавала подушки" Україні, а він почав поставляти зброю.

Саме при ньому Росія забрала собі частину України,

– сказав Трамп на адресу Байдена.

Він додав, що "продав протитанкові засоби Україні", а також розширив можливості НАТО, наполігши на збільшення внесків до Північноатлантичного альянсу

"Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж Дональд Трамп", – додав американський лідер.

Зверніть увагу! Фінальні теледебати між Трампом і Байденом перед виборами президента США пройшли в університеті Белмонт в Нешвіллі, штат Теннессі. Вони тривали 1,5 години і були поділені на 6 тематичних блоків по 15 хвилин на кожен. Ці дебати минули дещо спокійніше, ніж попередні.



Головні тези Байдена і Трампа на фінальних дебатах читайте у матеріалі 24 каналу.