Продавали подушки, а не озброєння: Трамп заявив, що Байден недостатньо допомагав Україні
Президент США Дональд Трамп під час дебатів зі своїм опонентом Джо Байденом заявив, що той не зміг перешкодити окупації Криму Росією, будучи віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами.
Ба більше – Трамп наголосив, що Україні в той час не надали необхідного озброєння. Водночас глава Білого дому похвалив себе та додав: саме він ввів санкції проти Росії. Про це Трамп сказав під час другого туру дебатів з Байденом, передає 24 канал.
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За його словами, адміністрація Барака Обами "продавала подушки" Україні, а він почав поставляти зброю.
Саме при ньому Росія забрала собі частину України,
– сказав Трамп на адресу Байдена.
Він додав, що "продав протитанкові засоби Україні", а також розширив можливості НАТО, наполігши на збільшення внесків до Північноатлантичного альянсу
"Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж Дональд Трамп", – додав американський лідер.