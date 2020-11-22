Поки ще чинний президент США Дональд Трамп продовжує відстоювати свою перемогу на виборах у країні. Так, він наполягає, що його слідчі вже виявили "сотні тисяч доказів" фальсифікації під час голосування.

Ці докази можуть вплинути на результати виборів у 4 американських штатах і нібито навіть забезпечити йому перемогу. Про це Дональд Трамп написав у своєму твіттері.

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Чому Джо Байден так швидко формує кабінет, коли мої слідчі виявили сотні тисяч фальсифікованих голосів, яких достатньо, щоб "перевернути" принаймні 4 штати, що, своєю чергою, більш ніж достатньо для перемоги на виборах?

– написав він.

Трамп також висловив надію, що у судів і законодавчих зборів "буде сміливість" робити те, що треба для збереження чесності виборів і самих Сполучених Штатів Америки.

Світ спостерігає,

– додав Трамп.

Також очільник Білого дому додав, що на президентських виборах нібито вирував "шахрайський безлад", а участь у голосуванні брали навіть "мертві".

Зверніть увагу! Відразу після оголошення попередніх результатів виборів Дональд Трамп заявив, що голосування було нечесним і, що він його не визнає. Трамп пообіцяв оскаржувати у судах результати та заявляє про нечувані фальсифікації.

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Попередні результати виборів президента США 2020 року / Інфографіка 24 каналу