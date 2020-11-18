Дональд Трамп вирішив звільнити очільника Агентства з кібербезпеки США Кріса Кребса. А все тому, що Кребс не вбачав у виборах президента США жодних порушень чи фальсифікацій.

Президент США Дональд Трамп зняв з посади очільника Агентства з кібербезпеки й безпеки інфраструктури (CISA) Міністерства внутрішньої безпеки США Кріса Кребса. Про це сам Трамп написав у твіттері.

До теми Трамп програв – і не програв: що чекає на Америку у 2024 році

Глава Білого дому пояснив, що заяви Кребса (обіймав посаду директора агентства з моменту його створення у 2018 році) про вибори президента в США – "дуже недостовірні".



Трамп звільнив очільника CISA за незгоду зі своєю позицією / Скриншот із твіттера

Мовиться про заяву CISA про те, що вибори президента США у 2020 році стали найбільш безпечними в історії. А доказів того, що бюлетені з голосами виборців були втрачені або віддані на користь іншого кандидата – немає.

Така позиція йде в розріз із заявами Дональда Трампа, який вважає, що під час виборів були "масові порушення і шахрайство".

Зауважимо, наразі є більше підстав вважати саме заяви Трампа недостовірними – його команді не вдалося довести у судах жодного факту шахрайства або фальсифікацій, про які заявляв штаб кандидата від республіканців.