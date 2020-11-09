Дональд Трамп звільнив Марка Еспера з посади міністра оборони та призначив нового главу відомства. Ним став директор Національного контртерористичного центру Крістофер Міллер.

Про кадрові зміни поки ще президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів у своєму твіттері.

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Я радий повідомити, що Крістофер Міллер, шановний директор Національного контртерористичного центру (одноголосно затверджений Сенатом), виконуватиме обов'язки міністра оборони, почне негайно,

– написав Трамп.

Крім того, він звільнив з цієї посади Марка Еспера, який очолював міністерство ще з 2017 року.

Низка американських ЗМІ минулого тижня писала, що Еспер вже підготував заяву про відставку. Видання Politico повідомляло, що Трамп найближчим часом планує поводитися як переобраний президент. Зокрема, звільнити директора ФБР Крістофера Рея та міністра оборони.

Зверніть увагу! Хоча підрахунок голосів у США ще не завершений, за попереднім результатом Байдена оголосили переможцем виборів. Трамп відмовляється визнавати свою поразку. Він заявляє про шахрайства у кількох штатах. Усе про вибори у Сполучених Штатах та їхні результати читайте за посиланням.