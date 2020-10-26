Трамп звинуватив ЗМІ у "змові" через COVID-19 – після виборів їхні заголовки можуть змінитися
Президент США Дональд Трамп вважає, що деякі американські ЗМІ влаштували "корумповану змову" з метою підірвати авторитет його адміністрації.
Заява Трампа щодо повідомлень ЗМІ про коронавірус
Відповідне повідомлення з’явилося на твіттер-сторінці Трампа. Цим дописом політик відреагував на повідомлення про велику небезпеку коронавірусу для суспільства.
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Кількість випадків (захворювання на COVID-19 – 24 канал) зростає тому, що ми тестуємо, тестуємо, тестуємо. Це змова ЗМІ, фейкових новин. Багато молодих людей дуже швидко одужують – 99,9%. Корумпована змова ЗМІ завжди є великою,
– наголосив господар Білого дому.
Він також висловив переконання, що 4 листопада, на наступний день після виборів, головні теми у заголовках медіа повністю зміняться.
"Голосуйте!" – підсумував Трамп.
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Що цьому передувало
- Американський президент завжди виступав проти коронавірусної паніки. Крім того, він спершу навіть не хотів визнавати загрозу від COVID-19 для США та ходив без маски.
- Демократи, зі свого боку, звинувачують Трампа та республіканських лідерів у тому, що вони применшують важливість головних карантинних правил. А це могло б врятувати сотні тисяч життів.
- Наразі в США фіксуються нові рекорди щоденних заражень коронавірусом. Так, 23 й 24 жовтня зареєстрували безпрецедентні понад 80 тисяч нових випадків за день. З початку пандемії у США померло від хвороби понад 225 тисяч людей.
- Сам Трамп також перехворів на COVID-19 на початку жовтня. Втім, він одразу ж отримав індивідуальну інтенсивну терапію, зокрема із вживанням ліків останніх розробок. Опісля президент США заявив, що боятися коронавірусу не потрібно.