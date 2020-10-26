Президент США Дональд Трамп вважає, що деякі американські ЗМІ влаштували "корумповану змову" з метою підірвати авторитет його адміністрації.

Заява Трампа щодо повідомлень ЗМІ про коронавірус

Відповідне повідомлення з’явилося на твіттер-сторінці Трампа. Цим дописом політик відреагував на повідомлення про велику небезпеку коронавірусу для суспільства.

Зверніть увагу "Люди втомилися від COVID-19": Трамп назвав ідіотом головного інфекціоніста США

Кількість випадків (захворювання на COVID-19 – 24 канал) зростає тому, що ми тестуємо, тестуємо, тестуємо. Це змова ЗМІ, фейкових новин. Багато молодих людей дуже швидко одужують – 99,9%. Корумпована змова ЗМІ завжди є великою,

– наголосив господар Білого дому.

Він також висловив переконання, що 4 листопада, на наступний день після виборів, головні теми у заголовках медіа повністю зміняться.

"Голосуйте!" – підсумував Трамп.

До речі Трамп проголосував на виборах президента США: основного голосування ще не було – відео

Cases up because we TEST, TEST, TEST. A Fake News Media Conspiracy. Many young people who heal very fast. 99.9%. Corrupt Media conspiracy at all time high. On November 4th., topic will totally change. VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

Що цьому передувало

Американський президент завжди виступав проти коронавірусної паніки. Крім того, він спершу навіть не хотів визнавати загрозу від COVID-19 для США та ходив без маски.

Демократи, зі свого боку, звинувачують Трампа та республіканських лідерів у тому, що вони применшують важливість головних карантинних правил. А це могло б врятувати сотні тисяч життів.

Наразі в США фіксуються нові рекорди щоденних заражень коронавірусом. Так, 23 й 24 жовтня зареєстрували безпрецедентні понад 80 тисяч нових випадків за день. З початку пандемії у США померло від хвороби понад 225 тисяч людей.