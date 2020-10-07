Президент США Дональд Трамп витратив понад 70 000 доларів на свою зачіску для участі в шоу. У зв'язку з цим президента підозрюють у шахрайстві. Усе тому, що його компанія відняла ці витрати з оподаткованого доходу, скоротивши податкові витрати.

Отже, президент США за кілька років витратив 70 000 доларів на свою зачіску для виступів у шоу "Претендент". Про це повідомляє New York Times.

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Чому витрати на зачіску можуть бути шахрайством

Компанія Трампа відняла гроші на зачіску з оподаткованого доходу, скоротивши таким чином свої податкові витрати.

Згідно з законодавством США, відрахування особистих витрат заборонене за будь-яких обставин. У разі, якщо за послуги перукаря для Трампа сплатив хтось інший, це може бути податковим шахрайством.

За макіяж і зачіски політиків та зірок зазвичай сплачує саме шоу. про це розповіли колишні керівники телеканалу, на якому проходило шоу "Претендент".

Я не можу уявити обставин, за яких Трамп оплатив би ці витрати зі своєї кишені і не отримав би відшкодування,

– розповів працівник каналу.

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Експерти пояснюють, що утримувати відшкодовані ділові витрати у США вважається злочином, якщо це робиться умисно.