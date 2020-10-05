Трампа планують виписати з лікарні – у Білому домі назвали дату
Хворий на коронавірус президент США Дональд Трамп увечері 5 жовтня може повернутися у Білий дім. Наразі він перебуває у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда.
Стан американського президента покращується. 5 жовтня медики вирішать, чи готовий Трамп до виписки з лікарні. Про це розповів голова апарату Білого дому Марк Медоуз, повідомляє Fox News.
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Поговорив з президентом сьогодні зранку. Його стан за ніч покращився. Він готовий повернутися до звичного робочого режиму,
– підкреслив Медоуз.
Чиновник також підкреслив, що в Білому домі сподіваються на повернення Трампа ввечері 5 жовтня.
Додамо, раніше американські ЗМІ повідомляли, що їхній президент міг приховати результати першого експрес-тесту на коронавірус. Трамп нібито отримав результати ще 1 жовтня. Він навіть сказав своєму помічнику нікому не розголошувати цю інформацію.
Головне про коронавірус у Трампа
- 2 жовтня в американського лідера та його дружини діагностували COVID-19.
- Вони планували самоізолюватися у Білому домі. Однак згодом стан Трампа погіршився.
- Президента госпіталізували у лікарню.
- Американські ЗМІ повідомили, що Трамп потребує кисневої терапії. Однак сам президент заявляв, що почувається добре.
- Зранку 5 жовтня очільник США прокатався на лімузині поблизу госпіталя. Він перебував у масці та махав своїх прихильникам.