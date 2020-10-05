Хворий на коронавірус президент США Дональд Трамп увечері 5 жовтня може повернутися у Білий дім. Наразі він перебуває у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда.

Стан американського президента покращується. 5 жовтня медики вирішать, чи готовий Трамп до виписки з лікарні. Про це розповів голова апарату Білого дому Марк Медоуз, повідомляє Fox News.

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Поговорив з президентом сьогодні зранку. Його стан за ніч покращився. Він готовий повернутися до звичного робочого режиму,

– підкреслив Медоуз.

Чиновник також підкреслив, що в Білому домі сподіваються на повернення Трампа ввечері 5 жовтня.

Додамо, раніше американські ЗМІ повідомляли, що їхній президент міг приховати результати першого експрес-тесту на коронавірус. Трамп нібито отримав результати ще 1 жовтня. Він навіть сказав своєму помічнику нікому не розголошувати цю інформацію.

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