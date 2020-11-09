Оточення закликало Трампа визнати поразку на виборах: заява команди президента США
Інформація про те, що оточення поки ще чинного президента США Дональда Трампа закликало його визнати поразку на виборах, не відповідає дійсності. Так переконують у команді американського президента.
У Трампа спростували повідомлення про заклик визнати поразку: що відомо
Відповідну заяву у твіттері зробив радник передвиборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер. Також він назвав фейком вищезазначену інформацію зі ЗМІ.
До речі На тлі чуток про розлучення Меланія Трамп написала твіт про вибори
Ця історія не є правдою. Враховуючи невизначені результати виборів у кількох штатах, серйозні порушення під час голосування та відсутність прозорості в інших, Джаред порадив Дональду Трампу використовувати всі доступні засоби правового захисту для забезпечення точності голосування,
– зауважив Міллер.
Що цьому передувало
- Напередодні американські ЗМІ повідомили, що оточення Дональда Трампа закликає його визнати поразку на нещодавніх виборах президента.
- За даними CNN, зять президента США Джаред Кушнер нібито виступив з такою пропозицією після того, як ЗМІ почали повідомляти про перемогу демократа Джо Байдена. Щоправда, офіційної заяви з боку Кушнера не було.
- Видання The Washington Post, зі свого боку, з посиланням на джерела писало, що до такого сценарію Трампа начебто готують його радники. За даними ресурсу, вони рекомендували президенту публічно виступити із заявою про мирну передачу влади. Щоправда, Трамп мав би не робити жодних заяв щодо поразки та привітань свого опонента.
- Основне голосування на президентських виборах у США відбулося 3 листопада. На них перемогу здобув Джо Байден, загалом отримавши 273 голоси. Натомість Трампа підтримали 214 виборників.
- Після перших результатів Трамп стверджував про фальсифікацію на виборах та вимагав зупинити підрахунок голосів. Зокрема, вже відомо, що передвиборчий штаб чинного президента та представники Республіканської партії подали судовий позов на результати виборів в окрузі Марікопа, що у штаті Арізона.
Поділитися новиною