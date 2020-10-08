Наступного року перелік автомобілів, що підлягають під сплату транспортного податку можуть суттєво розширити. Хто та скільки платитиме?

У матеріалі 24 каналу ми дізналися деталі законопроєкту, через який навіть власники автомобілів вищого середнього класу будуть платити податок на розкіш.

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Який транспортний податок діє зараз

Наразі транспортний податок або так званий податок на розкіш накладають на автомобілі, не старші 5 років, які вартують 375 мінімальних зарплат станом на 1 січня року, за який сплачують податок. Тобто у 2020 українці повинні сплатити за автомобілі з 2015 року включно, які коштують понад 1,77 мільйона гривень. Розмір податку – 25 тисяч щороку.

Якщо все залишиться без змін, то з 2021 року під податок підлягатимуть автомобілі з 2016 року випуску й пізніше за вартістю 2,25 мільйона гривень.

Які зміни пропонують у 2021

У законопроєкті №4101 пропонують зменшити поріг оподаткування з 375 мінімальних зарплат до 200.

Це означатиме, що з 2021 року власники автомобілів, дорожчих за 1,2 мільйона гривень будуть зобов’язані платити транспортний податок щороку у розмірі 25 тисяч гривень.

Цікаво, що це стосуватиметься не лише нових автомобілів, а закон матиме зворотну дію. Тобто людина, яка минулого року купила автомобіль припустимо за 1,4 мільйона гривень, тепер також платитиме податок на розкіш.

Які автомобілі підпадуть під новий податок

Критикують нововведення через те, що під податок підпадатимуть не лише автомобілі класу luxury, але й вищого середнього класу.

Щорічно до 1 лютого Мінекономіки на своєму сайті розміщують перелік авто, які підпадають під транспортний податок. Наразі таких 213 моделей. До них належать Audi SQ8, BMW X5 M50d, Chevrolet Corvette, Lamborghini Aventador, Mercedes-Benz G63 AMG, Porsche Panamera та Tesla Model S.

Автомобілі, з яких платять транспортний податок у 2020

Якщо законопроєкт приймуть, то він може поширитися і на такі моделі як BMW X1, Toyota RAV 4, Hundai Santa Fe тощо.

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Для чого змінюють транспортний податок

Завдяки цьому законопроєкту вдасться залучити більше грошей до місцевих бюджетів. Заступниця Міністра фінансів України Світлана Воробей пояснила що останніми роками ці надходження впали. У цьому звинувачує інфляцію та підняття мінімальної зарплати. За її словами, перелік автомобілів, з яких потрібно сплачувати податок у 2020 скоротився у 1,5 раза.

Для порівняння мінімальна їх (автомобілів, які обкладали податком – 24 канал) вартість у 2016 році, коли було введено такий платіж, була 1,33 мільйона гривень за авто, а у 2021 році вона стане 2,25 мільйона гривень за авто. Тому Мінфіном запропоновано повернути мінімальну вартість дорогих авто, з яких необхідно сплачувати транспортний податок, до первісного значення,

– розповіла Світлана Воробей.

Щоправда, зменшення кількості моделей автомобілів, що обкладають податком, не обов'язково означає, що надходження до бюджетів знизилися. Поки що статистика свідчить про зворотний процес. Власники елітних авто сплатили до місцевих бюджетів 97,2 мільйона гривень транспортного податку протягом січня-липня цього року. У порівнянні з відповідним періодом торік сума зросла на 55,2 мільйона гривень або у понад 2,3 раза, пише Gazeta ua.

Якими будуть наслідки законопроєкту

Ринок нових автомобілів може постраждати, якщо приймуть законопроєкт. Покупці можуть перемкнутися на дешевший варіант або купити вживаний автомобіль аби не платити щороку транспортний податок.

Крім того, стане важче продати автомобіль, який зараз не зараховується як розкіш, а з новим законопроєктом підпаде під цю класифікацію. На такі автомобілі можуть впасти ціна на вторинному ринку.

Це все в комплексі загрожує скороченням обсягів ринку, зниженням надходжень до держбюджету з митниці.

Як каратимуть тих, хто не сплачує податки

Сплатити транспортний податок потрібно до 1 серпня. Якщо цього не зробити, то на автомобіль можуть накласти арешт та не випустити за кордон.

Альтернативні пропозиції

У законопроєкті №3704, окрім зниження порогу до оподаткування до 200 "мінімалок", пропонують ще оподатковувати автомобілі не лише 5-річного віку і новіших, а починати з автомобілів, які мають 8 років.

До того ж пропонують збільшити суму податку – до 6 мінімальних зарплат (у 2021 році це буде 36 тисяч гривень).

Проте автори пропонують застосовувати транспортний податок не лише до автомобілів, але й до яхт, дорогих катерів та інших транспортних засобів.

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Ринок автомобілів в Україні

У 2019 році в Україні зареєстрували понад 408 тисяч імпортних легкових автомобілів з пробігом. Це в 3,5 раза більше у порівнянні з попереднім роком. Майже три чверті від цієї кількості – автомобілі з країн ЄС. Про це свідчать дані ukrautoprom.ua.