Транзит газу з Росії через газотранспортну систему України до кінця 2020 року може скласти до 56 мільярдів кубометрів. Водночас обсяг заброньованих потужностей для транзиту становить 65 мільярдів кубометрів.

Що відомо про скорочення транзиту російського газу

Транзит російського газу через Україну у січні – вересні 2020 року скоротився на 38,6% – до 45 мільярдів кубометрів. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава Оператора ГТС України Сергій Макогон.

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У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року транзит впав на 28,3 мільярда кубометрів.

Зауважимо, "Нафтогаз" і російський "Газпром" в кінці 2019 року домовилися про транзит газу через нашу державу до Європи терміном на п'ять років. У 2020 році російська компанія забронювала потужності для транзиту в обсязі 65 мільярдів кубометрів.

На 2021 – 2024 роки обсяг заброньованих потужностей Газпрому становить по 40 мільярдів кубометрів.

Згідно з угодою, Україна має отримувати близько 3 мільйонів доларів щорічно. Однак зараз наша держава побоюється, що через будівництво газопроводу "Північний потік-2" в обхід України, Росія відмовиться від такої співпраці.