Дуже жорстка аварія сталася 10 листопада на трасі Київ – Одеса поблизу села Алтестове Біляївського району Одеської області. "ВАЗ-2110" на величезній швидкості влетів у Hyundai Galloper, внаслідок чого загинуло 2 чоловіків.

Подробиці жахливої ДТП повідомили у поліції Одеської області. За попередніми даними, аварія сталася через те, що водій легковика російського виробництва не впорався із керуванням.

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У місцевих телеграм-каналах повідомляють про те, що чоловік, який сидів за кермом "ВАЗ" був нетверезим.

Що відомо про криваву ДТП на трасі Київ – Одеса

Свідки інциденту стверджують, що легковик їхав із величезною швидкістю понад 150 кілометрів на годину. На ділянці звуження доріг він зачепив позашляховик, після чого "ВАЗ" почав перекидатися. Зупинилася автівка десь за 100 метрів до місця зіткнення.



3 пасажирів "ВАЗу" вижили / Фото телеграм "Х***а Одеса"

У салоні машини російського автопрому перебувало 5 осіб. Двоє з них отримали не сумісні із життям травми. Ще трьох госпіталізували медики швидкої.



Hundai зазнав серйозних пошкоджень / Фото телеграм "Х***а Одеса"

На місці працюють поліцейські, які встановлюють всі обставини інциденту.

Скоріш за все, інформацію про ДТП внесуть до ЄРДР як порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель людей.

Винуватцю аварії, якого визнає суд, загрожує до 9 років тюрми.

Дивіться відео з місця смертельної ДТП на трасі Київ – Одеса: