Масштабна аварія сталася приблизно у 100 кілометрах від Одеси ввечері 5 листопада. Внаслідок ДТП рух трасою Київ – Одеса ускладнено.

Про масштабну аварію повідомляють у місцевих телеграм-каналах, інформує 24 канал. За попередніми даними, лобове зіткнення відбулося між евакуатором, який буксирував автобус Setra, а також вантажним Mercedes Sprinter.

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Внаслідок ДТП з вантажівки повилітали ящики з овочами та фруктами.

Що відомо про масштабну аварію на трасі Київ – Одеса

Як стверджують очевидці події, водій евакуатору з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою.

У результаті аварії постраждав лише водій Mercedes. Його із переламом ноги госпіталізували до центральної районної лікарні селища міського типу Ширяєве.

На місці події працюють поліцейські та рятувальники ДСНС. Офіційних коментарів від правоохоронців поки що немає.

Дивіться відео з місця зіткнення евакуатору з автобусом та вантажівки на трасі Одеса – Київ: