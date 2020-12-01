У ніч на 1 грудня трасу Київ-Одеса замело снігом. Найбільше снігу випало на під'їзді до Одеси.

У соцмережах з’явилося кілька відеороликів, на яких видно снігові замети. Ними діляться як самі водії, так і комунальники, пише 24 канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Комунальникам, до слова, довелося вийти на роботу вночі, аби розчистити дорогу.

В Укравтодорі зазначили, що вночі 84 одиниці спецтехніки забезпечували безперебійний проїзд автотранспорту на всіх проблемних ділянках доріг державного значення.

Трасу Київ – Одеса замело: відео

Комунальники теж поділилися відеороликом:

Зауважимо, що у багатьох регіонах в останній тиждень листопада випав сніг. Найближчими днями в Україні збережеться сніжна і по-справжньому зимова погода, але у ДСНС попереджають про ожеледицю і налипання мокрого снігу, тож водіям слід бути обачними.

Тим часом у високогір’ї Карпат в перший день зими температура повітря впала до 12 градусів морозу.

Втім, вже наприкінці тижня в Україні потепліє, подекуди температура може піднятися і до +10 градусів.